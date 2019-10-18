【聚焦數據】內地９月社會消費品零售總額增７﹒８％，符預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，９月社會消費品零售總

額３４４９５億元（人民幣．下同），同比增長７﹒８％，與市場預期增７﹒８％一致。剔除汽

車以外的消費品零售額３１０９７億元，增長９％。

前三季社會消費品零售總額２９６６７４億元，同比名義增長８﹒２％（扣除價格因素實際

增長６﹒４％）。其中，除汽車以外的消費品零售額２６８１４６億元，增長９﹒１％。

按經營單位所在地分，前三季度城鎮消費品零售額２５３５２４億元，同比增長８％；鄉村

消費品零售額４３１５０億元，增長９％。其中，９月份城鎮消費品零售額２９１１２億元，同

比增長７﹒５％；鄉村消費品零售額５３８２億元，增長９﹒０％。

按消費類型分，前三季度餐飲收入３２５６５億元，同比增長９﹒４％；商品零售

２６４１０９億元，增長８％。其中，９月份餐飲收入３７７０億元，同比增長９﹒４％；商品

零售３０７２５億元，增長７﹒６％。



＊首９個月網上零售額增長１６﹒８％＊



前三季度，全國網上零售額７３２３７億元，同比增長１６﹒８％。其中，實物商品網上零

售額５７７７７億元，增長２０﹒５％，佔社會消費品零售總額的比重為１９﹒５％；在實物商

品網上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長２８﹒９％、１８﹒６％和２０﹒３％。

