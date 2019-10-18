【聚焦數據】原煤上月生產放緩，天然氣產量同比增一成

《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局今日公布９月份的能源生產情況。



＊原煤產量增速回落，進口同比大增逾兩成＊



數據顯示，９月原煤產量３﹒２億噸，同比增長４﹒４％，增速比上月回落０﹒６個百分點

；日均產量１０８０萬噸，環比增加６１萬噸。累計首三季原煤產量２７﹒４億噸，同比增長４

﹒５％，比上半年加快１﹒９個百分點。

上月進口煤炭３０２９萬噸，同比增長２０﹒５％，環比減少２６６萬噸。首三季進口煤炭

２５０５７萬噸，同比增長９﹒５％，比上半年加快３﹒７個百分點。

煤炭價格保持平穩。９月２７日，秦皇島５５００大卡和５０００大卡煤炭綜合交易價格分

別為每噸５７０元（人民幣．下同）和５０９元，比８月底分別回落４元和１元；４５００大卡

為每噸４５６元，比８月底上漲１元。



＊原油生產加速，國際油價持平＊



原油方面，上月生產１５６４萬噸，同比增長２﹒９％，增速比上月加快１﹒９個百分點；

日均產量５２﹒１萬噸，環比減少０﹒１萬噸。前三季度，生產原油１４３１３萬噸，同比增長

１﹒２％，增速比上半年加快０﹒４個百分點。

９月進口原油４１２４萬噸，同比增長１０﹒８％，環比減少９３萬噸。首三季進口原油

３６９０４萬噸，同比增長９﹒７％，增速比上半年加快０﹒９個百分點。

９月份國際原油價格先漲後跌。９月３０日布倫特原油現貨離岸價格為每桶６０﹒９９美元

，與８月３０日基本持平。

上月加工原油５６４９萬噸，同比增長９﹒４％，增速比上月加快２﹒５個百分點；日均加

工１８８﹒３萬噸，環比增加１４﹒１萬噸。前三季度，加工原油４８０３８萬噸，同比增長６

﹒２％，增速比上半年加快０﹒４個百分點。



＊供暖季將至，天然氣加速生產＊



９月生產天然氣１３５億立方米，同比增長１０﹒６％，增速比上月加快４﹒０個百分點；

日均產量４﹒５億立方米，與上月持平。前三季度共生產天然氣１２７７億立方米，同比增長９

﹒５％，增速比上半年放緩０﹒８個百分點。

上月天然氣進口８２１萬噸，同比增長７﹒８％，環比減少１３萬噸。前三季度，進口天然

氣７１２２萬噸，同比增長１０﹒０％，增速比上半年放緩１﹒６個百分點。



＊發電加速，火電生產增速由負轉正＊



上月發電共５９０８億千瓦時，同比增長４﹒７％，增速較上月加快３﹒０個百分點；日均

發電１９６﹒９億千瓦時，環比減少１８﹒７億千瓦時。前三季度，發電５﹒３萬億千瓦時，同

比增長３﹒０％，增速比上半年回落０﹒３個百分點。

分品種看，９月份火電生產增速由負轉正，水電、風電由正轉負，核電略有放緩，太陽能發

電加快。（ｅｙ）

