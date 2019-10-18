【數據解讀】統計局：經濟增速雖放緩，但第四季保持平穩有保證

《經濟通通訊社１８日專訊》中國第三季度ＧＤＰ同比增６％，低於市場預期的６﹒１％，

再創季度紀錄新低，成為１９９２年有紀錄以來的季度ＧＤＰ最低值。

國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，從中國經濟增速本身來看，盡管有所放緩，但是這個速

度在全球主要經濟體是名列前茅的。盡管外部環境比較嚴峻復雜，但國內有力的支撐因素比較多

，下一步經濟保持平穩運行還是有條件、有支撐的；今年四季度經濟保持平穩趨勢是有保證的。

他指出，具體到四季度，最近一些指標可以看到新的變化和跡象。如，９月製造業ＰＭＩ有

所加快，ＰＰＩ環比９月和８月都是在上漲；對生產銷售影響比較大的汽車生產和銷售，近兩月

降幅也呈現收窄態勢。

國內確定性的支撐因素方面，一是服務業的支撐能力在不斷地增強，二是消費潛力不斷釋放

，三是轉型升級的態勢持續發展，從製造業來看，９月規模以上工業中高技術產業增加值同比增

長１１％，比上月加快４﹒９個百分點，９月戰略性新興產業的增長速度也超過９％。從投資來

看，短板領域投資、高技術領域投資持續保持比較快的增長，１－９月高技術產業投資、社會領

域投資增長速度都在１３％以上。第四個支撐因素則是政策效果的持續顯現。最近幾個月固定資

產投資中，基礎設施投資在逐步回升。金融領域不斷增加對實體經濟的支持、促進實際利率下行

等方面也是有成效的，有些效果在顯現，有的效果後面會繼續顯現。（ｃｔ）

