  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/10/2019 11:58

【數據解讀】統計局：經濟增速雖放緩，但第四季保持平穩有保證

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國第三季度ＧＤＰ同比增６％，低於市場預期的６﹒１％，
再創季度紀錄新低，成為１９９２年有紀錄以來的季度ＧＤＰ最低值。
　　國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，從中國經濟增速本身來看，盡管有所放緩，但是這個速
度在全球主要經濟體是名列前茅的。盡管外部環境比較嚴峻復雜，但國內有力的支撐因素比較多
，下一步經濟保持平穩運行還是有條件、有支撐的；今年四季度經濟保持平穩趨勢是有保證的。
　　他指出，具體到四季度，最近一些指標可以看到新的變化和跡象。如，９月製造業ＰＭＩ有
所加快，ＰＰＩ環比９月和８月都是在上漲；對生產銷售影響比較大的汽車生產和銷售，近兩月
降幅也呈現收窄態勢。
　　國內確定性的支撐因素方面，一是服務業的支撐能力在不斷地增強，二是消費潛力不斷釋放
，三是轉型升級的態勢持續發展，從製造業來看，９月規模以上工業中高技術產業增加值同比增
長１１％，比上月加快４﹒９個百分點，９月戰略性新興產業的增長速度也超過９％。從投資來
看，短板領域投資、高技術領域投資持續保持比較快的增長，１－９月高技術產業投資、社會領
域投資增長速度都在１３％以上。第四個支撐因素則是政策效果的持續顯現。最近幾個月固定資
產投資中，基礎設施投資在逐步回升。金融領域不斷增加對實體經濟的支持、促進實際利率下行
等方面也是有成效的，有些效果在顯現，有的效果後面會繼續顯現。（ｃｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS18/10/2019
【FOCUS】GDP減速急過預期 考驗「大放水」定力
國際動態18/10/2019
土美緊張 特去信勸埃爾多安「勿當傻瓜」
香港政情17/10/2019
【施政報告】陳帆：將研究成立新部門部署鐵路建造及營運
國際動態17/10/2019
【脫歐協議】英國與歐盟達成脫歐協議 鎊匯升近1%
香港政情17/10/2019
【施政報告】黃偉綸：優先檢視160公頃棕地 年底公布地皮位置
生財有道17/10/2019
【施政迴響】大摩：政府放寬按保支持私樓需求及樓價 利好地產股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金