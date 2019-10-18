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18/10/2019 11:58

【數據解讀】交行金研：第四季ＧＤＰ或破６，貨幣政策有必要調整

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國第三季度ＧＤＰ同比增６％，再創季度紀錄新低。交通銀
行金融研究中心發表報告指出，雖然９月數據有翹尾的表現，但經濟仍延續了上半年下行的態勢
，也預示著四季度經濟增速可能會跌破６％的平台，不過前三季度還有６﹒２％，全年還是可以
實現６－６﹒５％的增長目標。
　　報告指，四季度經濟增速難以明顯回升，內外需求明顯反彈的可能性不大。外需來看，中美
貿易摩擦暫緩，但之前的關稅並沒有取消，去年四季度在搶出口帶動下基數還比較高，所以出口
會延續下行的態勢。內需來看，三季度投資還不錯，基建也整體穩定，但前三季度基建投資增速
只比去年全年回升０﹒６個百分點，還是在比較低的水平，明年的專項債即便提前發行，要發揮
作用還需要一個過程；而且在今年這麼加碼支持下，基建投資並沒有大幅反彈，說明本身也有一
個邊際遞減的效應。此外，房地產投資也將會受到調控政策不放鬆的影響，很難持續保持雙位數
的增長。

＊相對６％增速，大型商業銀行１３％的存準率偏高＊

　　報告指，經濟下行的壓力還是不小的，短期要實現六個穩，逆周期宏觀政策還是要適度發力
。財政落實落細減稅降費還是有必要的，可以跟企業新增就業和創新性投資等掛勾，切實發揮減
稅降費支持實體企業的作用。
　　貨幣政策偏鬆調整有必要也有空間。相對於降至６％增速的經濟基本面來說，大型商業銀行
１３％的存款准備金率明顯偏高了。政策要跟經濟基本面吻合，所以適度下調存準率是必要的；
另外，現在通脹是個「假通脹」、是「豬通脹」，人行不應該受到結構性通脹的干擾，核心通脹
現在是通縮的，ＰＰＩ降幅還在擴大，特別是在ＰＰＩ負增長的背景下，企業的實際融資成本是
上升的，因此人行更應該通過適當的政策來降低企業的融資成本。不管是直接降息，還是引導
ＬＰＲ報價下調，反正是要真正降低實體經濟的融資成本。利率是個可選的工具，不能排除。
（ｃｔ）

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