【ＦＯＣＵＳ】ＧＤＰ減速急過預期，考驗「大放水」定力

【ＦＯＣＵＳ】中國ＧＤＰ減速之勢急過預期。最新揭盅的第三季錄６％

（市場：６﹒１％）的逾２７年新低，較一、二季度６﹒４％、６﹒２％進一步下探；

２０２０年續跌入「５」字頭似幾無懸念。數據出爐，憧憬新一輪刺激政策上路的Ａ股、港股升

幅先擴大、後倒跌。

要為經濟減速「托底」及防止更多就業崗位流失，北京料首選基建加碼。不過，面對政府稅

收收入連跌５月，及「百業之母」的銀行亦需以創紀錄發債來補充資本，財政政策受限之下，勢

考驗央媽就「大放水」的定力。



＊「托底」政策首選基建加碼＊



國家統計局周五（１８日）公布第三季ＧＤＰ數據，雖成功保得６字頭，但就差過市場預期

的６﹒１％，顯示經濟增速放緩之勢急過預期。具體看９月，工業增加值增速因應ＰＭＩ反彈之

勢，回升至５﹒８％（市場：５％）的三個月最高；消費品零售增７﹒８％，符市場預期；首９

月固定資產投資增５﹒４％，雖與市場預期一致，但與５﹒３％的歷史低位相比僅屬差強人意。

經濟增長由高速向中低速轉向本是意料之內，但要避免減速過快現「硬著陸」，及防止更多

就業崗位流失，新一輪旨在「托底」的刺激政策勢在必行，其中首選料是基建加碼。

早在９月，財政部即放風指擬提前下達明年部分新增專項債額度，並放寬可投資領域由原來

的４個至１０個，包括鐵路、收費公路、干線機場、城市停車場、城鄉電網、城鎮污水垃圾處理

等。

據市場估算，提前下達的額度料多達１﹒２９萬億，加上各地首９月已發行的２﹒５１萬億

，全年新增專項債或達３﹒９萬億。若全部撥付於基建項目，第四季基建投資增速或大幅反彈至

８％（首三季４﹒５％）。



＊財策空間小，幣策已太遲？＊



面對基建－圈錢－發債的邏輯，作為買債主力的商業銀行自身「補血」規模也創下歷史新高

，年初至今，其累計已發行逾９７７６億元債券以補充資本，為去年全年發行量的２﹒４倍；與

此同時，稅收收入已連錄５個月縮水的政府，維持自身財政收支平衡也面臨挑戰。換言之，財政

政策發力空間正愈來愈小。

國家統計局周五就指，貨幣政策有比較充裕的操作空間，並會根據經濟形勢相機抉擇。目前

，市場普遍預計央媽本季將再降準５０基點、明年上半年則將再降兩次各５０基點；而無論是引

導ＬＰＲ報價下行還是直接下調基準利率，可能都不能排除。

不過，面對此輪增長周期似已近強弩之末，未來會否如對沖基金巨頭Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ所

稱，央行要扭轉全球經濟放緩的時機已經太遲，世界正進入類似上世紀３０年代大蕭條時期的「

大跌幅（ｇｒｅａｔ ｓａｇ）」？上月剛剛表態「堅持穩健取向、堅決不搞大水漫灌」的央媽

掌門易綱有多大定力，拭目以待。

