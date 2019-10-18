【Ｂｅｎ哥專訪】講股三十載「生厭」勇退，再修佛學「光復心智」

《經濟通通訊社記者俞瑾１８日報道》１９８９年入行，在證券界摸爬滾打３０載、人稱

「Ｂｅｎ哥」的凱基證券研究部主管鄺民彬，８月底正式榮休，告別證券行優厚薪酬和電台的一

班鐵粉，連其他專欄也封筆了。年齡剛屆「６」字頭的他，坦言選擇人生成就最高時全身引退，

並非容易決定。

Ｂｅｎ哥入行頭１０年曾任職多間外資及本地券行，至２０年前加入凱基，直至「登六」。

誠實面對自己對「講股」年久生厭的內心，又再入校園選擇讀不求分數、學位的「風流書」－－

對佛學甚有感悟的他，此間「光復心智（Ｆｒｅｅ ｍｉｎｄ）」，坐言起行。



＊香港素來多股神？專業分析與財演＊



港人長壽冠絕全球，過了６５歲仍在職者比比皆是；惟「名利雙收」的Ｂｅｎ哥，從去年即

開始部署退休，並於今年８月「登六」後正式「退出江湖」，或多或少引人不解。他坦言，想退

休是因那麼多年來，對「講股」已生厭倦和少了興趣；而敢退休，則是因自己「不貪錢」。

Ｂｅｎ哥以前經常在電台節目為聽眾提供投資「貼士」，但他笑言，好多港人天生就是「股

神」。眼光好、識入市，根本無需所謂「專家」提點；然而，這或多或少只是因為市況好，可順

水行舟。事實上，當市況整體欠佳時（例如現時），再專業的「貼士」亦作用不大。

他直言，多年來「講股」講來講去，愈來愈如「財經演員」：要有「演員」的板斧，例如當

聽眾問到一隻其實自己並不大熟悉的個股時，會以反問「為甚麼會買入？」「成交淡靜，波動可

能較大，要小心持有」等來為自己「解圍」，股評人愈來愈似ＫＯＬ（Ｋｅｙ

Ｏｐｉｎｉｏｎ Ｌｅａｄｅｒ，意見領袖），而非財經分析師。



＊重回校園日使五百元，冀擺脫貪嗔癡束縛＊



想退即退，Ｂｅｎ哥的灑脫或許羨煞不少旁人。許多人堅信退休的儲備是愈多愈好；對此，

他有另一看法：「自己出生時並不擁有太多，養成了容易滿足的性格，加上自己生活簡單並沒有

很多花錢的地方，每日計數５００元便已足夠！」因此，只要有足夠醫保及已經供完樓；是否決

心退休，最重要是看個人捨不捨得。

畢業於中文大學經濟系，多年前已於港大修讀完佛學研究碩士的Ｂｅｎ哥，９月重返校園再

修讀佛學輔導碩士（Ｍａｓｔｅｒ ｏｆ Ｂｕｄｄｈｉｓｔ

Ｃｏｕｎｓｅｌｌｉｎｇ）。他笑言此是「讀風流書」，即不求分數、不求學位，乃真正享受到

讀書的樂趣。

玩笑之後，他復嚴肅指，今次修讀「佛學輔導」是早前修讀「佛學研究」的延續和應用；尤

其是在當下的環境，希望借課程所學幫助身邊港人紓緩情緒和開心，「光復心智

（Ｆｒｅｅ ｍｉｎｄ）」，最終不受貪、嗔、癡的主宰和束縛。

