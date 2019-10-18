【Ｂｅｎ哥專訪】持現金五六成候機會，最大教訓「不信金融風暴」

《經濟通通訊社記者俞瑾１８日報道》鄺民彬（Ｂｅｎ哥），親歷１９９７亞洲金融危機、

２００８全球金融海嘯、２０１８港股高低上落九千點，談及市場彷如「十年一覺揚州夢」。他

在接受專訪時慨嘆，自己學會的最大教訓就是「不信金融風暴」。

９７亞洲金融危機時，受過「創傷」的Ｂｅｎ哥娓娓道來往事，笑稱當年有媒體為博眼球曾

以「一鋪清袋」形容他，儘管實際損失並非「大得太緊要」。他說，當市場調整１０％、２０％

時仍以「正常調整」安慰自己、「不相信是Ｃｒｉｓｉｓ，做不到止蝕」，正正是當年的最大教

訓。

自稱「是好的分析員，卻不是好的投資者」的Ｂｅｎ哥，直認未能做到知行合一，更曾經當

局者迷；正如很多投資者對調整無耐性、生怕錯過機會，以致往往在危機中過早入市。３０年見

盡市場大起大落，他指自己現時的警惕性已強很多。目前個人資產組合的股票佔比只餘一成，而

現金佔比達五六成，其餘是持有債券等工具。他坦言，正耐心等待機會，但「不一定要買的」。



＊資產市場調整必現，應避擁擠處＊



「資產市場的調整必然會出現，只是現在暫時沒有觸發點」。他認為，２００８年至今，量

寬加低息催谷起驚人的債務泡沫，當減息效應愈見遞減，而科技等技術升級不足以明顯推高生產

力，中國未來ＧＤＰ年增４％－５％將屬合理，而全球衰退料將發生，「調整未必來得很急，但

卻是消耗性的。」

對於坊間「買收息股避險、養老」的觀點，他以「遊船河，看冰山」作比，指當船上的人為

觀賞冰山都湧去船的一側時，實際是相當危險；又以市場盛傳騰訊（００７００）「有買貴、無

買錯」作比，強調太擁擠的地方不應去，因可能有危險。

他指，「更大的回報」意味著「更大的風險」，以佛家的眼光看，愈追求就愈難達到。他認

為投資應是輕鬆和「悶聲發大財」，刻意炒某隻股某類股，最終結果可能不但是發不了大財，甚

或適得其反。

