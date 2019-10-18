【Ｂｅｎ哥專訪】返回自己本心，可能就是出路

《經濟通通訊社記者俞瑾１８日報道》６月至今的「反修例」風暴，令香港社會陷入前所未

有的撕裂，亦令素來安居樂業的港人在這個特別之夏切身體會何謂「民怨沸騰」，而失望、憂心

、憤怒者大有人在。鄺民彬（Ｂｅｎ哥）以佛家之道寄語港人「Ｔｈｅ ｏｎｌｙ

ｗａｙ ｏｕｔ ｉｓ ＩＮ」－－返回自己的本心就是出路。



＊歸邊令視野收窄，走向極端＊



對於今次政治風暴，他直指原因有二，一是香港深層次矛盾嚴重，而政府一直未把握機會

（如２０１４年「佔中」後）妥善處理結果，如同地震震源不斷集聚能量終再爆發；二是地緣政

治複雜，香港夾於中美之間，必然受到衝擊。

他認為，如同炒股歸邊就會「炒燶」，觀察眼下的香港政局也不應歸邊，須知光譜中除了藍

和黃，還有很多不同色彩，歸邊只會令個人視野收窄，並不斷重複、強化某一想法，最終的後果

就是人愈來愈極端。

Ｂｅｎ哥表示，每個人都有一雙眼睛看世間外物，實則還有一隻「眼」可以看見自己，這隻

「眼」就是自己的本心。「Ｔｈｅ ｏｎｌｙ ｗａｙ ｏｕｔ ｉｓ ＩＮ，當自己綁住自己

時，要學會解鎖，釋放自己。」

他解釋，若以佛學眼光看，香港現時的現象正是緣起性空的性質，當有些因素發生變化時，

現象本身也會變化。因此，要相信因緣，相信凡事都有過程，不要把精神太過集中短期內無法改

變的事事。同時，也要學會抽離，如同一杯混有砂石的水，愈攪拌愈混濁，但如果由它靜止沉澱

一會，砂石就會沉於水底，而水也自然變回清澈。



＊改變習性，觀呼吸學正念＊



那麼，到底如何才能抽離，他指可嘗試借助冥想「閉眼做個觀察家」，為觀察找到一個落腳

點來「所緣」；例如將「所緣」放於自己的呼吸道，即「觀呼吸」。他解釋，呼吸是最容易觀察

的，出出入入、一呼一吸之間，作用就如一隻大船泊於碼頭「定」下來，當思緒╱念頭升起即放

低，再升起再放低，以令自己學會從意念上放下。

他說，人生而有習性，修行就是改變習性，久而久之，就能重新體驗人的「正念」能力；由

「覺」至「察」，即由最初對外間條件式的反應（ｒｅａｃｔｉｏｎ），轉變至思量後的回應（

ｒｅｓｐｏｎｓｅ）。

他提醒，正念練習雖然沒有時間長短限制，但不宜間斷。如同煲水，水溫需上升至１００度

時才翻滾沸騰，但倘若每次升到幾十度時就熄火，水就永遠都煲不滾了。此外，若能將每次習得

的心念，如熱水對飽暖杯中一樣善加保存，下一次煲將更容易、更快升溫達至１００度。

