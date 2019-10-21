【施政迴響】麥格理：放寬按保屬「危險之舉」，無助樓價降溫

《經濟通通訊社２１日專訊》麥格理發表研究報告指，形容新一份《施政報告》放寬按揭保

險計劃的樓價上限屬「危險之舉」，尤其在現時經濟放緩以及未來１２個月利率走勢仍不明朗的

環境下，預期放寬按揭成數將無助為市場及緊張局勢降溫，反而會令樓市情緒回暖，故重申偏好

地產股勝於收租股。在一眾香港地產股中，該行列長實（０１１１３）為行業首選，主要是預期

旗下愛海頌項目銷售表現強勁及其毛利率料達逾５０％；另以偏好嘉華國際（００１７３），料

旗下啟德嘉峯匯即將可獲批預售樓花。

麥格理稱，行政長官林鄭月娥推出放寬按揭成數是為協助首次置業人士「上車」，主因十年

前金管局首次收緊按揭措施，將樓價２０００萬元以上物業的按揭成數上限由七成降至六成，其

後按揭成數進一步降２０％至５０％，並延伸至樓價１０００萬元以下物業。

麥格理續指，由於按揭成數收得過緊，令本港樓價自２００９年以來上升１６０％，令大部

分首置客無法負擔，惟該行強調，放鬆措施不等於可令市場降溫或有助首置客，最多只令到中產

人士在某些物業上具有入場門檻，而非令樓價變得更可負擔。（ｙｗ）



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