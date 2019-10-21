《牛熊志選－陳其志》資金看好美團、看淡騰訊

《牛熊志選》恆指上周往上反彈，一度升至２７０００點關口附近，惟周五（１８日）自此

關口回落，反映此阻力位附近沽壓不輕，策略上仍以逢低部署反彈為主。恆指牛熊證資金流情況

，截至周四（１７日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１億港元資金淨流出，顯示有好倉

資金套現，恆指熊證則累計約３億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至

周四，恆指牛證街貨主要在收回價２５０００點至２５２９９點之間，累計相當約１３７６張期

指合約；熊證街貨主要在收回價２６９００點至２７１９９點之間累計了相當約１７９３張期指

合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降１﹒３個波幅點至１６﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

１﹒２個波幅點至１６﹒６％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅下降２﹒１個波幅點至１６﹒８％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降２﹒４個波幅點至

２２﹒７％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至２５﹒１％；中油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至２４﹒９％；海油（００８８３）的引伸波幅

下降１﹒１個波幅點至２８﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅下降２﹒２個波幅點至

１８﹒８％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降２﹒５個波幅點至２３﹒１％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降２﹒０個波幅點至１９﹒０％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒７個波幅點至１９﹒７％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒５個波幅點至

１７﹒８％。

輪證看多資金流方面，截至周四前一周，美團的相關認購證及牛證合共錄得約５９８８萬元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的美團認購證為行使

價約１００元至１１２元附近的中期價外條款，實際槓桿約５倍；牛證方面，資金留意收回價

８３元至８５元之間的較貼價條款，收回距離約７％至９％，槓桿約７倍。另外，騰訊相關認購

證及牛證期內錄得約２，３７３萬元資金淨流入部署，資金留意行使價３５３元至３５８元附近

的中長期及長期價外條款，實際槓桿約１１倍；牛證方面，資金留意收回價３１７元至３２２元

之間的條款，收回距離約２％至４％，槓桿約１７倍至２２倍。

至於看空資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約１，３２７萬元資金淨流入

部署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２８０元至３２７元附近的中期價外條款

，實際槓桿約７倍至９倍；熊證方面，資金主要留意收回價３４３元至３４９元附近的條款，收

回距離約３％至５％，槓桿約１５倍至２１倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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