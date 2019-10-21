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即市新聞

21/10/2019 08:58

《一周攻略－周進略》消息資金面配合，港股待重見年內區間中部

　　《一周攻略》整體市場氣氛與市況逐漸好轉，消息面居功至偉，不論是中美貿易談判首階段
有成果，抑或是英國就「脫歐」一事與歐盟談得攏，市場理應樂觀其成。事實上，這些拖了好一
陣子的困擾，早該有個結果。
　
＊壞消息影響或封底＊
　
　　當然，反過來說，投資者也並非省油的燈，就算真的一而再的拖了又拖，可不等於人人都在
等，因為大抵上，不少人已經早有心理準備，萬一真的很差，也不會偏離本身的理性預期範圍多
少了，故此，先把市場震撼的壞消息可能性封了底，因為人家心裡都有個底。
　　另一邊廂，對於真的談得成，很多人的心理準備，其實是時間問題，或遲或早，但理性的看
待，不可能真的無止境的在談，有些例如脫歐的，本來就有個死線在１０月底，至於中美貿易談
判的，即使沒有明言，但不少人早已預計，可能與美國大選的選舉工程有關，故此在年底前可能
有一定起色，同樣是合理的期望云云，也是不少投資者相信的一套說法。
　
＊基本面轉弱惟料已反應＊
　
　　無論如何，市場氣氛好轉，但正如上述，事態發展或多或少已有心理準備，投資者不會把它
看作太突如其來的隨機震盪，則對大市推升的作用自然減弱，尤其部分人可能早有部署的，反而
會趁機獲利回吐也說不定。
　　當然，對於中長線投資者，放下了心頭大石，可以較積極樂觀的面對，起碼未來一段日子，
相信全球各地央行仍將寬鬆下去，則資金面配合，消息面利多，只是基本面的確有轉差，美國經
濟數據所見如是，全球亦大抵如是，問題是，這個基本面轉差，理應早在理性預期內，也在股市
的股價估值上，故此，反而問題不大。
　
＊１０月未見股災，升跌俱是波幅＊
　
　　如此說來，可以在１０月份開局至今，略為樂觀，至於能否維持一季，言之尚早，但很多人
擔心的所謂１０月股災，應可以減輕一點擔心，一來，目前升勢只是一段，反彈亦非持續，只是
慢慢漸漸的改善，沒有太急速的上述，自然沒有太急速的下跌，二來，傳統上所謂股災月，其實
是忽略了當月波幅較大的事實，說明是兩個方向都可以的，不是只看跌，也可以是向上的，兩者
都是波幅的一部分。
　　以此觀之，憧憬月底有美國減息，再配合困擾多時的談判事宜有望消除疑慮，守穩重大支持
如二萬五不成問題，可以再往上，例如二萬八。區間上落，逐步上移，表面看只是指數點數不多
，但意義重大，因為可以浮上年初至今區間中間位置，已經不俗。
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

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