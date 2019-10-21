《套期保值》鈀金價格上周五（１８日）下跌，收報１７６０美元，最高曾升至歷史高位
１７８３美元。近年鈀金已有貴金屬之王的稱號，由於供求失衡，主要供應國南非、俄羅斯產量
下跌。相反，全球對鈀金需求逐步上升，鈀金是汽車排放轉換催化器的主要材料，雖然近期汽車
銷售減慢，但整體汽車需求仍然是上升趨勢，加上，歐美對汽車排氣有嚴格要求，令鈀金需求強
勁。
鈀金價格由去年九月約８００美元，升至最高１７８２美元，一年升幅超過一倍。在供應失
衡情況下，相信鈀金有力再挑戰高位。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
21/10/2019 10:10
《套期保值－蕭猷華》供求失衡，鈀金創新高
《套期保值》鈀金價格上周五（１８日）下跌，收報１７６０美元，最高曾升至歷史高位
１７８３美元。近年鈀金已有貴金屬之王的稱號，由於供求失衡，主要供應國南非、俄羅斯產量
下跌。相反，全球對鈀金需求逐步上升，鈀金是汽車排放轉換催化器的主要材料，雖然近期汽車
銷售減慢，但整體汽車需求仍然是上升趨勢，加上，歐美對汽車排氣有嚴格要求，令鈀金需求強
勁。
鈀金價格由去年九月約８００美元，升至最高１７８２美元，一年升幅超過一倍。在供應失
衡情況下，相信鈀金有力再挑戰高位。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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