【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２１日專訊》近期不少細價股公布供股集資計劃，此前有平安證券

（００２３１）及萬亞企業（０８１７３），最新是金粵（０００７０），其建議每持５股供９

股，集資約１﹒５億元，每股供股價０﹒１２元較前收市價折讓近２９％。金粵今早復牌，早市

股價急跌１９％報０﹒１３６元，惟成交不多，只有約１４４萬股，涉資２１萬元。金粵除淨日

預計為１２月９日。

除了供股外，上市公司每當派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日

期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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平安證券（００２３１） 二供一， ２２╱１０ ２４╱１０－３１╱１０ ２７╱１１

供股價５仙

中科生物（０１２３７） 五合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業（０８１７３） 五十合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業（０８１７３） 合併後六供十，２３╱１０ ２５╱１０－１╱１１ １４╱１１

供股價１９仙

中海重工（００６５１） 四十合一 ２９╱１０ － －

大凌集團（００２１１） 五股送一份 ４╱１１ ６╱１１－７╱１１ １９╱１１

２０２０年認股證

中播控股（００４７１） 二十合一 １２╱１１ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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信和置業 （０００８３） 末期息４１仙，可以股代息 ２８╱１０

新鴻基地產 （０００１６） 末期息３﹒７元 １１╱１１

新世界發展 （０００１７） 末期息３７仙 ２１╱１１

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