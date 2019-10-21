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即市新聞

21/10/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社２１日專訊》近期不少細價股公布供股集資計劃，此前有平安證券
（００２３１）及萬亞企業（０８１７３），最新是金粵（０００７０），其建議每持５股供９
股，集資約１﹒５億元，每股供股價０﹒１２元較前收市價折讓近２９％。金粵今早復牌，早市
股價急跌１９％報０﹒１３６元，惟成交不多，只有約１４４萬股，涉資２１萬元。金粵除淨日
預計為１２月９日。
　　除了供股外，上市公司每當派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日
期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
平安證券（００２３１）　二供一，　　　２２╱１０　２４╱１０－３１╱１０　２７╱１１
　　　　　　　　　　　　供股價５仙
中科生物（０１２３７）　五合一　　　　２２╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
萬亞企業（０８１７３）　五十合一　　　２２╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
萬亞企業（０８１７３）　合併後六供十，２３╱１０　２５╱１０－１╱１１　　１４╱１１
　　　　　　　　　　　　供股價１９仙
中海重工（００６５１）　四十合一　　　２９╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
大凌集團（００２１１）　五股送一份　　　４╱１１　　６╱１１－７╱１１　　１９╱１１
　　　　　　　　　　　　２０２０年認股證
中播控股（００４７１）　二十合一　　　１２╱１１　　　　　　－　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
信和置業　　　　（０００８３）　　末期息４１仙，可以股代息　　　　　　　　２８╱１０
新鴻基地產　　　（０００１６）　　末期息３﹒７元　　　　　　　　　　　　　１１╱１１
新世界發展　　　（０００１７）　　末期息３７仙　　　　　　　　　　　　　　２１╱１１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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