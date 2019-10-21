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即市新聞

21/10/2019 08:30

【交通消息】港鐵於今晚十時後結束服務，元朗站於下午二時起關閉

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港鐵（０００６６）公布，西鐵綫元朗站將於今日下午２時起
臨時關閉。另外，經審視復修工作的進度，並與相關政府部門進行風險評估後，除機場快綫外，
港鐵各綫、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於今日晚上１０時結束。
　　機場快綫於今晚１０時起，只提供來往香港站至機場站的列車服務，約每１０分鐘一班車，
中間不停九龍站及青衣站。
　　輕鐵各路綫今天維持行駛，７０５線在天水圍區改道行駛，７５１線及７５１Ｐ線往天逸方
向亦會改道行駛，往友愛及天水圍方向則維持正常路綫。（ｆｚ）

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