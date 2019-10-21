《專家之言－葉尚志》港股仍處於穩好狀態，中資股季績成短期焦點

《專家之言》港股連日在２７０００點整數關前出現回吐，恆指上周五（１８日）回吐接近

１３０點，但仍穩企於２６２００點初部支持位以上，上周出現的反彈走勢得以維持，上望９月

份高位２７３６６點的機會依然存在。近日重磅股明顯有資金流入，從而增強大市穩定性，但市

場氣氛能否進一步激活，資金持續流入趨勢能否更加強化，是接下來的觀察點。而港股也將進入

第三季度業績期，中海外（００６８８）、平保（０２３１８）以及工行（０１３９８）等等，

將於未來一周放榜，是市場焦點所在。



＊出現升後回吐實可以理解，２６０００見初步支持＊



恆指出現持續試高後的回吐走勢，在盤中曾一度上升１３７點高見２６９８５點，但是在短

期已有一定累升幅度之下，加上升近２７０００點整數關，出現升後回吐是可以理解的，但相信

總體穩好狀態未失，２６２００點是目前的初部支持位。恆指收報２６７２０點，下跌１２９點

或０﹒４８％。國指收報１０５４０點，下跌４８點或０﹒４５％。另外，港股主板成交金額有

７７０億多元，而沽空金額有１１９﹒５億元，沽空比例１５﹒５１％。至於升跌股數比例是

６８５：９８５，日內漲幅超過１０％的股票有４２隻，而日內跌幅超過１０％的股票有３１隻

。



＊若資金流入重磅股跡象增強，有望上試２７３６６＊



在中美經貿磋商達成初部協議後，資金逐步回流市場。回顧重磅股在周內的表現，騰訊

（００７００）在上周一（１４日）錄得有７８﹒８億元的成交金額，是一個半月以來的最大日

成交量；建行（００９３９）在周一也錄得有４０﹒３億元的成交金額，是五個月以來的最大日

成交量；而友邦（０１２９９）在周三（１６日）錄得有逾４５億元的成交金額，更是年內的最

大單日成交。

資金明顯逐步回流至重磅股，可以增強大市的整體穩定性。而恆指目前的初部支持位仍見於

２６２００點，也就是１０天、２０天和５０天線的最新交匯水平。目前，恆指的穩定性是有所

增強了，但是否能夠進一步上試９月份高位２７３６６點，更多要視乎資金有否持續流入來做第

二輪推動。而港股即將進入第三季度業績期，相信將會是能否進一步激發資金流入的關鍵。其中

，中海外、平保，以及工行，將分別於本周三（２３日）、本周四（２４日）及本周五（２５日

）放榜，投資者宜多加注視。《第一上海首席策略師 葉尚志》

