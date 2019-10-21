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21/10/2019 09:21

港股低開４點報２６７１５點，國指跌１０點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》英國國會通過延遲表決脫歐修正案，或於今日再進行投票，投
資者表現審慎。另外，隨著議息日子逐漸臨近，港股今早表現牛皮低開４點，保險類股份受追捧
，國壽（０２６２８）料首三季利潤升逾兩倍，股份高開逾１％；資源類股份走勢疲弱，神華（
０１０８８）低開逾１％，中海油（００８８３）跌０﹒８％。恆生指數報２６７１５，跌
４點或跌０﹒０２％，主板成交１８﹒８７億元。國企指數開報１０５３０點，跌１０點或跌０
﹒１０％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒４１％，報６０﹒６５元；港交所（００３８８）
升０﹒４２％，報２３９﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒４２％，報３２９﹒６元；中移動
（００９４１）升０﹒９８％，報６６﹒８元；友邦（０１２９９）升１％，報７６﹒１元。

　　恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國人壽（０２６２８）　　１９﹒００元　　　升１﹒２８％
　　新世界　（０００１７）　　１１﹒１８元　　　升１﹒２７％
　　友邦保險（０１２９９）　　７６﹒１０元　　　升１﹒００％
　　中國移動（００９４１）　　６６﹒８０元　　　升０﹒９８％
　　舜宇光學（０２３８２）　１１９﹒８０元　　　升０﹒８４％

　　中國神華（０１０８８）　　１５﹒５２元　　　跌１﹒１５％
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒２４元　　　跌０﹒９６％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５０﹒１５元　　　跌０﹒８９％
　　中海油　（００８８３）　　１１﹒７８元　　　跌０﹒８４％
　　創科實業（００６６９）　　５７﹒７５元　　　跌０﹒７７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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