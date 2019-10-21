《盤後部署》英國未放棄月底如期脫歐，港股短期料繼續窄幅上落

《經濟通通訊社２１日專訊》美股三大指數上日全線向下，加上外圍英國脫歐局勢未明，港

股輕微低開４點報２６７１５點，之後曾低見２６６５８點跌６１點後反彈，早段最高見

２６８１８點升９８點。雖然美國總統特朗普表示，期望下月在智利舉行的亞太經合組織峰會期

間簽署貿易協議，但近日中方未有加大對美的農產品入口，反而增購巴西的大豆，市場持觀望態

度，港股繼續窄幅上落。港股最終收報２６７２５，升６點，主板成交６３７﹒４８億元減少逾

１７％。

國企指數報１０５４３，升３點。

Ａ股方面，上綜指數報２９３９，升１點，深成指數報９５５３，升２０點或升０﹒２１％

，兩市成交３７００﹒８４億元人民幣。



＊高盛料英國本周通過脫歐協議，內銀放榜前獲大行唱好＊



英國距離月底脫歐期限還有不足兩個星期，而上周六（１９日）國會通過議案，延遲表決早

前首相約翰遜與歐盟達成的貿易協議，變相逼使對方要向歐盟申請延遲脫歐期限。不過，約翰遜

雖然有依照法律規定向歐盟發信，但卻包括一封不同意延期的信件。有報道指，歐盟或會再度推

遲英國脫歐的期限至明年２月。大行高盛則預期，英國國會最快可能在今周初通過約翰遜的脫歐

協議，屆時英鎊可上試１﹒３５水平。至於負責脫歐策略的內閣成員高文浩則表示，有信心英國

會如期在１０月３１日脫離歐盟。

另外，歐洲央行周四將公布議息結果，市場預期將維持不變，今次會議亦是行長德拉吉任內

最後一次政策會議。

本周將陸續有多隻藍籌中資金融股公布業績，包括農行（０１２８８）、工行

（０１３９８）和交行（０３３２８）等內銀股及平保（０２３１８）。星展發表研究報告指，

內地９月社會融資規模及新增人民幣貸款優於預期，主要受人行於９月下調銀行存款準備率

５０個基點帶動，並預計即將公布的第三季度業績可以保持盈利達中單位數的增長率，及良好的

資產質量。而高盛早前亦表示，預料內銀第三季業績可延續正面趨勢。



＊港股成交減少，暫欠突破２７０００點動力＊



港股全日窄幅上落，在２７０００點關口繼續遇明顯阻力，而且成交縮減，後市可預期維持

窄幅上落。目前恆指１４天ＲＳＩ仍處於５０水平以上的強勢區（目前約６０水平），而且

ＭＡＣＤ仍處於上衝階段，料短期可在２６３００點找到支持。本周能否上試２７０００點要視

乎企業業績的表現，其中內銀獲大行看好，預料可成為引領大市上升的動力；以及留意市場對月

底聯儲局減息的預期會否繼續上升。

另外，在脫歐局勢方面，宜留意約翰遜會否繼續在國會尋求協議闖關，若協議通過，將有利

環球股市；不過，一旦約翰遜非得逆國會意願強行在本月底實行「硬脫歐」，短期會影響港股氣

氛，但由於脫歐的負面影響已或多或少在市場上反映，所以導致港股大跌的機會不大。（ｙｋ）

