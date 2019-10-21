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即市新聞

21/10/2019 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶無意進一步推低港股

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業、
地產建築業與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中信
銀行（００９９８）、龍湖集團（００９６０）與美團點評（０３６９０），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選中國宏橋（０１３７８）、中國鐵塔（００７８８）與香格里拉（０００６９）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、地產建築業與金融業。此外
，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為閱文集團（００７７２）、中
信銀行與美團點評，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權
證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選香格里拉、中國宏橋與恆隆地產（００１０１）

　　昨天（２０日）本港依樣出現近月每個周末都發生的暴力場面，但今早（２１日）港股表現
先軟後穩，反映出淡友大戶已經無意藉著這個利淡因素進一步推低大市。估計若內地股市呈現反
彈，港股的升勢會加快。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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