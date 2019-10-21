《談國論企－黎偉成》經濟緩增朝提質升級創新發展

《談國論企》中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０１９年三季度的同比增長６％，無疑是近

２７年半以來的最低的一個月份，但實際是可預期和相對良好非差的表現，因（１）中國經濟已

步入穩中有進的提質、升級、創新的發展新階段，由發展中經濟體系漸次邁向成熟型經濟體系必

由之路，尤其是（２）此況是在美國單方對華掀貿易戰逾１年仍保穩步緩增速度，在在反映出中

國政府的供給側結構性改革以內需推動經濟的政策續生佳效。估計中國ＧＤＰ於２０１９全年可

達６％，而２０１８年的增速約為５﹒５％至６％。



＊固投生產消費零售皆朝５Ｇ高質推進＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，中國的ＧＤＰ於２０１９年三季度的同比增長６％

，較對上一個季度的６﹒２％低０﹒２個百分點，二季度的季度環比亦回落０﹒２個百分點，成

為年內發展的一個「模式」，情況非差之因，乃（甲）此為中國經濟於２０１６年基本擺脫美國

於２００８年爆發「次按Ｓｕｂ－ｐｒｉｍｅ危機」，所形成的以穩中有進發展「新常態」模式

（見表），即：由改革開放政策早期的「粗放型」，漸次改變以「質變」取代「量變」的成長，

故經濟增長速度逐步放慢，是可以預期和應有的變異。難得的是中國由發展中經濟體系，緩步有

序地邁向成熟型經濟，ＧＤＰ增長放緩中仍有６％升幅，相對於如美國之發達國家ＧＤＰ達

３﹒５％至４％已屬？榮佳境，可以認受矣。

再看（乙）中國經濟的最新具體發展，便可印證我所指「已步入穩中有進的提質、升級、創

新的發展新階段」甚是，特別惹人注目的是（一）全國固定資產投資（不含農戶），於２０１９

年１－９月份的同比名義增長所達５﹒４％，無疑較１－８月份的５﹒５％要低和成為全年暫見

之最低，但此數於２０１８年同期的增幅也同樣是５﹒４％，故不用過份「憂疑」，因這是在美

國於２０１８年５月對輸入的中國商品開始單方加徵關稅，正式掀起貿戰凡１６個月以來的最新

反應，可以接受，甚至堪稱不差。

需要高度留意的，是中國的固投平穩增長中，又以高技術產業投資速度較快，其中：高技術

製造業期內的同比增長１２﹒６％與１３﹒８％，相對於整體固投的增幅分別高７﹒２個百分點

與８﹒４個百分點，提質、升級與創新，乃經濟穩中有進發展的重要支持力量。

固投穩增，當然受惠於（二）工業生產近期有明顯改善：規模以上工業增加值於２０１９年

９月份同比增長５﹒８％，持平於上年同期的同時，更較對上一個月的８月份之４﹒４％升幅多

增１﹒４個百分點，並使１－９月份累計之數增幅提升至５﹒６％。

重要的是工業生產同樣是持續提質、升級與創新：戰略性新興產業增加值同比增長８﹒４％

，高技術製造業上升８﹒７％，較整體規模以上工業增加值的升幅分別高２﹒８個百分點與

３﹒１個百分點，而此二項合計佔全部規模以上工業增加值比重達１４﹒１９％，較３個月前的

佔比提升０﹒３個百分點；另太陽能電池的產量同比增長更高達２５﹒１％，而新能源汽車亦增

２５﹒１％，皆有十分重要的良性啟示。



＊我預期中國ＧＤＰ明年增５﹒５％至６％＊



同樣重要的，是不僅生產的供應層面，甚至以需求為主的層面的（三）社會消費品零售總值

，於２０１９年９月份同比增長７﹒８％，較８月份的７﹒５％提升０﹒３個百分點，亦高於４

月份的７﹒２％，和使１－９月份的平均增幅達８﹒２％，相對於２０１８年１－９月份所增９

﹒３％低１﹒１個百分點，在美對華貿戰不斷升級之際，算是有相當不錯的表現，因人均消費支

出於前三季度達１﹒５４萬元所增８﹒３％，基本持平於２０１８年同期１﹒４２萬元的

８﹒５％升幅。

尤其是智能家用電器和音像器材的銷售同比增長４１﹒６％，可穿戴智能設備的升幅也有

１１﹒１％，足以顯示中國的５Ｇ商用化的迅速發展和應用，對國民經濟的今後的質與量成長，

均有十分積極和重要的助力。

由是（丙）以特朗普為主導的美帝國霸權主義不僅對華掀貿戰，對中國經濟所產生的壓力和

負面影響，未如「美帝」聲稱之「嚴重」，故中美即使如「安排」般簽署一階貿易協議，餘下來

的具體高度性的矛盾和分歧項目，不易取得共識和加以解決，千萬不要抱有過度「興奮」和「樂

觀」，還是「摸石過河」為佳。

務院總理李克強於２０１９年３月５日在第１３屆全國人民代表大會第二次會議發表的《政

府工作報告》，重申堅持穩中求進工作總基調的同時，更強調要保持經濟持續健康發展和社會大

局穩定；所作出的ＧＤＰ預期目標增長６％至６﹒５％，加大減稅降費的力度和緩解企業融資難

融資貴的問題等措施，屬合理和較進取的，可望有力使中國面臨的國內外形勢更複雜更嚴峻的環

境穩中求進的發展。此說甚是。

我估計中國的ＧＤＰ於（Ｉ）２０１９年四季度的同比增長預期為５﹒９％，全年的升幅為

６％，屬《政府工作報告》預測範圍內之下限，屬不錯之效。到（ＩＩ）２０２０年的增長範圍

要下調為５﹒５％至６％，乃務實的良性預測。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與預測（％）



１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６﹒０ ＊５﹒９ ＊６﹒０

２０１８ ６﹒８ ６﹒７ ６﹒５ ６﹒４ ６﹒６

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７﹒０ ７﹒０ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

２０１１ ９﹒７ ９﹒５ ９﹒１ ８﹒９ ９﹒２

２０１０ １１﹒９ １０﹒３ ９﹒６ ９﹒８ １０﹒３

２００９ ６﹒１ ７﹒９ ８﹒９ １０﹒７ ８﹒７

２００８ １０﹒６ １０﹒１ ９﹒０ ６﹒８ ９﹒０

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

＊預計（黎偉成）

