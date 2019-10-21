《異動股》小米急漲半成，擬明年推十款５Ｇ手機兼有望納入港股通

《經濟通通訊社２１日專訊》小米集團（０１８１０）現價飆５﹒１５％，報８﹒９９元，

收復十天線（約８﹒７７３元）、廿天線（約８﹒８７５元）及五十天線（約８﹒９３２元）；

成交約１８８４萬股，涉資１﹒６８億元，主動買盤６１％。

小米創辦人雷軍於第六屆世界互聯網大會表示，擔心４Ｇ手機明年銷售，因此集團明年將推

出超過１０款５Ｇ手機，覆蓋中高低端層面。

另外，早前修訂的滬港通和深港通監管文件已明確列出在港上市的ＷＶＲ公司納入港股通的

具體安排，周五（１８日）上交所、深交所發公告指出，修訂後的文件將於１０月２８日起實施

，意味小米最快在本月底可吸納北水。

現時，恆生指數報２６７２７點，升７點或升０﹒０３％，主板成交３５﹒２７億元。國企

指數報１０５３２點，跌７點或跌０﹒０７％。

上證綜指報２９２７點，跌１０點或跌０﹒３７％，成交８９﹒２７億元人民幣。

深成指報９５０２點，跌３１點或跌０﹒３３％，成交１５９﹒１１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米集團（０１８１０） ８﹒９９元 升５﹒１５％

聯想集團（００９９２） ５﹒４７元 升１﹒３０％

舜宇光學（０２３８２） １１８﹒７０元 跌０﹒０８％

瑞聲科技（０２０１８） ４５﹒７５元 無升跌

中興通訊（００７６３） ２０﹒９０元 升０﹒４８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｆｚ）

