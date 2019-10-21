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即市新聞

21/10/2019 09:37

《異動股》大昌行今復牌現飆兩成八，擬獲溢價近三成八提私有化

　　《經濟通通訊社２１日專訊》大昌行（０１８２８）今日復牌，現逆市急升２８﹒２５％，
報３﹒４５元，盤中高見３﹒４７元，創逾一年新高；成交約１９０３萬股，涉資６５０６萬元

　　大昌行公布，獲母公司中信股份（００２６７）旗下中信泰富提出以每股３﹒７元私有化建
議，較本月１５日停牌所報２﹒６９元溢價約３７﹒５５％，但較於６月底每股資產淨值約
５﹒１５元折讓約２８﹒１６％。
　　中信股份以協議安排方式提私有化建議，扣除所持約５６﹒８１％股權，向其餘
４３﹒１９％股權的股東所收購股份涉約８﹒１７億股，涉約３０﹒２２億元。
　　現時，恆生指數報２６７０９，下跌９點或下跌０﹒０４％，主板成交５３﹒２２億元。國
企指數報１０５２８，下跌１１點或下跌０﹒１１％。
　　上證綜指報２９２０，下跌１７點或下跌０﹒５９％，成交１７０﹒２７億元人民幣。
　　深成指報９４８８，下跌４４點或下跌０﹒４７％，成交２９７﹒７９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中信股份　　（００２６７）　　１０﹒０６０元　　　下跌０﹒２０％
　　中信銀行　　（００９９８）　　　４﹒４４０元　　　上升１﹒１４％
　　中信大錳　　（０１０９１）　　　０﹒３２５元　　　無升跌
　　中信資源　　（０１２０５）　　　０﹒４８０元　　　下跌２﹒０４％
　　中信國際電訊（０１８８３）　　　２﹒８７０元　　　下跌０﹒３５％
　　中信証券　　（０６０３０）　　１４﹒８８０元　　　上升０﹒４０％
　　中信建投証券（０６０６６）　　　５﹒６００元　　　下跌０﹒８８％
　　昆侖國際金融（０６８７７）　　　０﹒３５５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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