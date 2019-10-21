《異動股》大昌行今復牌現飆兩成八，擬獲溢價近三成八提私有化

《經濟通通訊社２１日專訊》大昌行（０１８２８）今日復牌，現逆市急升２８﹒２５％，

報３﹒４５元，盤中高見３﹒４７元，創逾一年新高；成交約１９０３萬股，涉資６５０６萬元

。

大昌行公布，獲母公司中信股份（００２６７）旗下中信泰富提出以每股３﹒７元私有化建

議，較本月１５日停牌所報２﹒６９元溢價約３７﹒５５％，但較於６月底每股資產淨值約

５﹒１５元折讓約２８﹒１６％。

中信股份以協議安排方式提私有化建議，扣除所持約５６﹒８１％股權，向其餘

４３﹒１９％股權的股東所收購股份涉約８﹒１７億股，涉約３０﹒２２億元。

現時，恆生指數報２６７０９，下跌９點或下跌０﹒０４％，主板成交５３﹒２２億元。國

企指數報１０５２８，下跌１１點或下跌０﹒１１％。

上證綜指報２９２０，下跌１７點或下跌０﹒５９％，成交１７０﹒２７億元人民幣。

深成指報９４８８，下跌４４點或下跌０﹒４７％，成交２９７﹒７９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中信股份 （００２６７） １０﹒０６０元 下跌０﹒２０％

中信銀行 （００９９８） ４﹒４４０元 上升１﹒１４％

中信大錳 （０１０９１） ０﹒３２５元 無升跌

中信資源 （０１２０５） ０﹒４８０元 下跌２﹒０４％

中信國際電訊（０１８８３） ２﹒８７０元 下跌０﹒３５％

中信証券 （０６０３０） １４﹒８８０元 上升０﹒４０％

中信建投証券（０６０６６） ５﹒６００元 下跌０﹒８８％

昆侖國際金融（０６８７７） ０﹒３５５元 無升跌

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