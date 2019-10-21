【駐京專電】發改委：首三季全國規模以上工業發電量同比增３％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》發改委公布，今年１ ９月全國規模以上
工業發電量同比增長３％，增速較１ ８月提高０﹒２個百分點。其中，火電、水電、核電、風
電、太陽能發電同比分別增長０﹒５％、７﹒９％、２１﹒１％、５﹒１％和１５﹒５％。
９月份，發電量同比增長４﹒７％，增速比上月回升３個百分點。從用電看，今年１ ９月
全國全社會用電量同比增長４﹒４％。
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