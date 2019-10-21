【駐京專電】發改委：經濟增速高一點低一點都可以接受

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家發改委新聞發言人袁達表示，隨著中

國經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段，只要就業擴大、居民收入增加、生態環境質量改善

，發展質量效益逐步提高，經濟增速高一點低一點都是可以接受的。

下一步，將以供給側結構性改革為主線，加快促進形成強大國內市場，全面深化市場化改革

，擴大高水平開放，著力做好「六穩」工作，保持經濟平穩運行和社會和諧穩定。

