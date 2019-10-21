《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家發改委新聞發言人袁達表示，近期，
發改委將聯合１４個部門，印發《先進製造業與現代服務業深度融合發展的實施意見》。深化服
務業與製造業融合，助力建設製造強國。一方面，打造工業互聯網，支持龍頭企業、骨幹企業、
專精特新企業，由有形產品提供者向「產品＋服務」提供者轉變；另一方面，支持平台企業憑借
其技術、管理、銷售渠道等優勢，沿產業鏈向製造業拓展延伸。
21/10/2019 11:08
【駐京專電】發改委：將印發先進製造業與現代服務業融合發展意見
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家發改委新聞發言人袁達表示，近期，
發改委將聯合１４個部門，印發《先進製造業與現代服務業深度融合發展的實施意見》。深化服
務業與製造業融合，助力建設製造強國。一方面，打造工業互聯網，支持龍頭企業、骨幹企業、
專精特新企業，由有形產品提供者向「產品＋服務」提供者轉變；另一方面，支持平台企業憑借
其技術、管理、銷售渠道等優勢，沿產業鏈向製造業拓展延伸。
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