【駐京專電】發改委：推動一批鐵路專用線項目，總投資１２００億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家發改委新聞發言人袁達表示，為進一

步摸清港口、企業和物流園區對鐵路專用線建設需求，國家發展改革委會同國鐵集團等有關方面

進行了全國性的調查，相關地方、企業上報了一批鐵路專用線項目。根據項目運量可觀、效益較

好、前期工作推進較快的原則，梳理提出了２０１９ ２０２０年擬推動實施的一批鐵路專用線

項目，總投資約１２００億元人民幣，項目建設資金以企業投資為主。

