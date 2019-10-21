《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家發改委新聞發言人袁達表示，為進一
步摸清港口、企業和物流園區對鐵路專用線建設需求，國家發展改革委會同國鐵集團等有關方面
進行了全國性的調查，相關地方、企業上報了一批鐵路專用線項目。根據項目運量可觀、效益較
好、前期工作推進較快的原則，梳理提出了２０１９ ２０２０年擬推動實施的一批鐵路專用線
項目，總投資約１２００億元人民幣，項目建設資金以企業投資為主。
21/10/2019 11:18
【駐京專電】發改委：推動一批鐵路專用線項目，總投資１２００億
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家發改委新聞發言人袁達表示，為進一
步摸清港口、企業和物流園區對鐵路專用線建設需求，國家發展改革委會同國鐵集團等有關方面
進行了全國性的調查，相關地方、企業上報了一批鐵路專用線項目。根據項目運量可觀、效益較
好、前期工作推進較快的原則，梳理提出了２０１９ ２０２０年擬推動實施的一批鐵路專用線
項目，總投資約１２００億元人民幣，項目建設資金以企業投資為主。
|中國故事21/10/2019
【烏鎮大會】第六屆互聯網大會開幕 雙馬缺席成遺憾
|國際動態21/10/2019
智利示威升級 聖地亞哥宵禁
|樓市「胡」言18/10/2019
施政報告2019：放寬按保一問 – 何以在高位鼓勵市民上車？
|生財有道18/10/2019
【嚟緊炒D乜】太陽能行業上升周期 信義光能營運效率勝洛陽玻璃
|FOCUS18/10/2019
【FOCUS】GDP減速急過預期 考驗「大放水」定力
|生財有道18/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：英國硬脫歐機會增加
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰