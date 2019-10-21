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21/10/2019 11:24

【豬價飛天】發改委：加強豬肉價格上漲監測預警

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家發改委新聞發言人袁達表示，針對豬
肉價格明顯上漲和物價運行的新形勢新變化，將進一步加強價格監測預測預警，加大對重點地區
、重點品種，特別是豬肉等重要民生商品價格變化的監測預警頻次。
　　此外，年初至今，各地已累計發放價格臨時補貼約５５億元人民幣，在很大程度上緩解了食
品價格上漲對困難群眾基本生活的影響。
　　近期發改委擬先行下達中央預算內投資３億元人民幣，對符合條件的生豬規模化養殖場和種
豬場給予補助。

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