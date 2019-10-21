【駐京專電】發改委：確保天然氣供應，要求企業嚴格執行價格政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家發改委新聞發言人袁達表示，關於天

然氣及其他能源儲備和供應情況，將多措並舉有序推進清潔取暖；努力增產增供，進一步增加資

源供應；督促嚴格簽約履約，確保合同執行到位；加強組織調度，突出保障北方重點地區清潔取

暖用能需要；統籌用好儲氣能力，發揮好調峰保供作用，確保民生用氣需要；針對重大事故、持

續大範圍嚴寒天氣等突發事件，做好應急保供預案，確保天然氣安全穩定供應；同時，要求相關

企業嚴格執行天然氣價格政策。

