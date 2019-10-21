【駐京專電】發改委回應中歐班列返程空箱：狀況改善重箱率９２％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》關於「中歐班列返程空箱」傳聞，國家發
改委新聞發言人袁達表示，此前有關單位已經作出明確回應。在各方共同努力下，中歐班列已從
初期培育走向成熟壯大、從紛爭無序走向競爭合作，成為沿線國家深化務實合作的重要載體。發
展成效突出體現在以下三個方面。一是開行規模持續擴大。二是開行質量顯著提升。空箱狀況明
顯改善，綜合重箱率達９２％。三是業務範圍不斷拓展。」
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