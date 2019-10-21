《午市前瞻》觀望氣氛濃港股短期難破二萬七關，小米、美團勿高追

《經濟通通訊社２１日專訊》港股今早窄幅上落，市場關注本月尾美國議息結果，而英國「

脫歐」方面延遲至本港今日時間凌晨投票，投資者表現謹慎，恆指今早低開４點，並於

２６７００關口爭持，其後見回升，惟幅度不大。個別股份方面，國壽（０２６２８）受九個月

利潤增長兩倍刺激，股價曾急升逾半成；而貿易戰緩和消息開始消化，相關「風眼股」明顯回吐

，創科（００６６９）及舜宇（０２３８２）分別低走逾２％。最終恆指收報２６８０６點，升

８６點或升０﹒３２％，主板成交３５０﹒９１億元。國企指數報１０５７０點，升３０點或升

０﹒２８％。

內地Ａ股走勢同樣爭持，上證綜合指數報２９３７，跌不足１點，成交８９８﹒８３億元人

民幣。深證成分指數報９５５４，升２１點或升０﹒２２％，成交１４４２﹒３４億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒３３％，報６１﹒１元；市場憧憬同股不同權

企業可納入港股通，港交所（００３８８）料可受惠，股價升１﹒９３％，報２４２﹒８元；騰

訊控股（００７００）跌１﹒０３％，報３２７﹒６元；中國移動（００９４１）升０﹒３８％

，報６６﹒４元；友邦保險（０１２９９）升１﹒３３％，報７６﹒３５元。



＊國壽首三季利潤增２倍帶動內險，非洲豬瘟有望解決萬洲造好＊



國壽盈喜，預期今年首三季的歸屬於公司股東淨利潤將按年增加１﹒８倍至２倍，公司指主

要由於公司首三季度固定收益類資產投資收益持續增長，公開市場權益類資產投資收益大幅增長

。消息刺激內險股普遍造好，國壽升５﹒２２％，報１９﹒７４元。其他內險股普遍上升，平保

（０２３１８）漲０﹒０５％，報９４﹒６５元；中國財險（０２３２８）升１﹒５７％，報

９﹒７元；中國太保（０２６０１）升２﹒５５％，報３０﹒２元；新華保險（０１３３６）升

１﹒９％，報３２﹒１５元。

中國有科學家團隊稱解析到非洲豬瘟病毒結構，為開發效果佳、安全性高的新型非洲豬瘟疫

苗奠定基礎。豬肉股今早反彈，萬洲國際（００２８８）升１﹒４５％，報７﹒６９元；中糧肉

食（０１６１０）升３﹒８５％，報２﹒７元；雨潤食品（０１０６８）升１７﹒５％，報

０﹒９４元；惠生國際（０１３４０）逆市下挫，跌１﹒６４％，報０﹒１２元。

內地９月份７０大中城市商品房中，其中有５３成新建商品住宅價格環比上漲，消息刺激內

房表現造好，中海外（００６８８）升１﹒７２％，報２６﹒６５元；融創中國（０１９１８）

升０﹒９８％，報３５﹒９５元；萬科企業（０２２０２）升２﹒０９％，報２９﹒３元；中國

恆大（０３３３３）升１﹒４２％，報１８﹒５８元；華潤置地（０１１０９）升０﹒４１％，

報３６﹒３５元。



＊美團小米有望納入港股通刺激股價，中資航空股逆市下挫＊



上交所、深交所上周五（１８日）公布滬港通和深港通新實施方法，明確了不同投票權架構

公司股票的首次納入港股通投資範圍的條件，並在下周一（２８日）起實行，小米

（０１８１０）股價造好升４﹒８％，報８﹒９６元；美團點評（０３６９０）同樣有追捧，升

４﹒１５％，報９６﹒６元。另外，部分科技股有資金流入，金蝶國際（００２６８）升

０﹒８％，報８﹒８３元；易鑫集團（０２８５８）升４﹒２３％，報１﹒９７元。

在岸人民幣雖然今早再反彈多逾百點子，但中資航空股卻集體回吐，東方航空

（００６７０）跌１﹒２８％，報３﹒８５元；國航（００７５３）跌２﹒４３％，報６﹒８３

元；南方航空（０１０５５）跌１﹒２３％，報４﹒８２元；國泰航空（００２９３）跌

０﹒８％，報９﹒８８元；北京首都機場股份（００６９４）跌１﹒０１％，報７﹒８３元。

食品股普遍造好，其中百威亞太（０１８７６）獲納入深股通買賣名單，今日起開始生效，

股份立即受追捧，升４﹒４８％，報３１﹒５元。其他食品股見炒作，華潤啤酒（００２９１）

升２﹒２６％，報４２﹒９５元；中國旺旺（００１５１）升１﹒１％，報６﹒４３元；達利食

品（０３７９９）升１﹒５４％，報５﹒２６元；統一企業中國（００２２０）升０﹒９６％，

報８﹒４２元。



＊徐滿光：物管板塊潛力大，雅生活２２元可買入＊



港股今早先跌後回升，最高曾見２６８１８點，漲９８點。太陽證券研究部投資策略師徐滿

光對《經濟通通訊社》表示，中美貿易協議依然未有正式簽署，英國「脫歐」暫時尚未通過國會

批准，加上早前港股反彈不少，令大市略為回吐。他指出，人民幣重新走強，為大市回升提供助

力，但總體外圍未有新的利好消息刺激，大市成交也薄弱，相信本周投資者依然處於觀望狀態，

預期港股本周內仍在２６６００至２７０００區間上落。

個股方面，徐滿光看好物業管理板塊，他指該板塊近年規模不停擴大，較少受內地房產調控

政策影響，而物業管理費用多數有加無減，也是板塊上升助力。當中他最看好雅生活服務

（０３３１９），而該股市盈率（ＰＥ）目前較同業低，加上早前收購亦屬物管龍頭的中民物業

，看好該股繼續企穩十天線（２２﹒２１５元）。他建議２２元買入，目標價２５元，２０﹒５

元止蝕。

本港上市的「同股不同權」將獲納入港股通，小米及美團可望入圍。徐滿光認為，該板塊並

不值博，因為美團從今年低位已升超過１倍，目前曾高見９７﹒１元並創上市新高，相信１００

元的「紅底位」只剩數元水位，除非該股回落至８０至８５元，否則不宜高追。小米方面，他認

為該股基本面差，目前上升或只是追落後，９﹒５元或見阻力，如投資者有投資該股意欲，

８﹒５元買入較為合適。（ｋｓ、ｕｌ）

