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即市新聞

21/10/2019 15:52

《美元走勢－羅明立》脫歐較大機會再延，歐元１﹒１前有支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒５５　　　１０８﹒２８　　　１０８﹒３５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１６５　　　１﹒１１３５　　　１﹒１１８２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９５７　　　１﹒２８７１　　　１﹒２９７２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８６５　　　０﹒９８４０　　　０﹒９８４１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４３９　　　７﹒８３８７　　　７﹒８４１３

　　《美元走勢》中國第三季ＧＤＰ增長放緩至６％，增速創２７年來新低；另外，歐央行總裁
德拉吉稱，歐元區金融及地產市場已出現估值過高的跡象，加劇投資者對全球成長的疑慮。英國
國會通過押後授權支援協議的修正案，首相其後以沒有簽署的信件要求歐盟第三次「延遲脫歐」
，但英國政府仍然未放棄爭取月底「脫歐」，並爭取本周將協議及相關法律草案提交國會審議。
　　美匯指數短線反復下試８月９日９７邊緣的低位，下一步目標為９６﹒６５。美國近來經濟
數據普遍轉弱，投資者憧憬美聯儲減息，最新利率期貨顯示，月底減息的機會達到９１﹒４％，
年底再減息的機會為４２﹒８％。
　　歐洲央行行長德拉吉將於本周四（２４日），主持任內最後一次議息會議。前國際貨幣基金
組織（ＩＭＦ）總幹事拉加德將從１１月１日開始繼任領導歐央行。分析師預期，歐央行上月決
定減息並重啟買債計劃，本月將不會作出任何政策調整。英國「脫歐」較大機會再度延後，估計
歐元及英鎊可能出現技術調整，但１﹒１０００前會有支持，短線可能在１﹒１０╱
１﹒１２５０之間上落。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒９０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒４０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１００　　　１﹒１２００　　　１﹒１０５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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