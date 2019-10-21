《美元走勢－羅明立》脫歐較大機會再延，歐元１﹒１前有支持

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒５５ １０８﹒２８ １０８﹒３５

歐元╱美元 １﹒１１６５ １﹒１１３５ １﹒１１８２

英鎊╱美元 １﹒２９５７ １﹒２８７１ １﹒２９７２

美元╱瑞郎 ０﹒９８６５ ０﹒９８４０ ０﹒９８４１

美元╱港元 ７﹒８４３９ ７﹒８３８７ ７﹒８４１３



《美元走勢》中國第三季ＧＤＰ增長放緩至６％，增速創２７年來新低；另外，歐央行總裁

德拉吉稱，歐元區金融及地產市場已出現估值過高的跡象，加劇投資者對全球成長的疑慮。英國

國會通過押後授權支援協議的修正案，首相其後以沒有簽署的信件要求歐盟第三次「延遲脫歐」

，但英國政府仍然未放棄爭取月底「脫歐」，並爭取本周將協議及相關法律草案提交國會審議。

美匯指數短線反復下試８月９日９７邊緣的低位，下一步目標為９６﹒６５。美國近來經濟

數據普遍轉弱，投資者憧憬美聯儲減息，最新利率期貨顯示，月底減息的機會達到９１﹒４％，

年底再減息的機會為４２﹒８％。

歐洲央行行長德拉吉將於本周四（２４日），主持任內最後一次議息會議。前國際貨幣基金

組織（ＩＭＦ）總幹事拉加德將從１１月１日開始繼任領導歐央行。分析師預期，歐央行上月決

定減息並重啟買債計劃，本月將不會作出任何政策調整。英國「脫歐」較大機會再度延後，估計

歐元及英鎊可能出現技術調整，但１﹒１０００前會有支持，短線可能在１﹒１０╱

１﹒１２５０之間上落。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒９０ １０７﹒５０ １０９﹒４０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１００ １﹒１２００ １﹒１０５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

