【紓困措施】陳茂波：研推第３輪措施，望減物流旅遊零售業壓力

財政司司長陳茂波指，面對外圍經濟下行及本地社會事件，令本港經濟，特別是運輸物流、

旅遊、零售及餐飲等受到很大打擊，正研究推出第三輪紓緩措施，希望減輕相關行業面對的壓力

。

陳茂波昨日（２０日）以「屋漏逢夜雨」為題撰寫網誌，他表示，政府在８月中宣布了一系

列，總計１９１億元的紓困措施，連同今年初財政預算案中提出，總額４２９億元的一次性紓困

措施，合共約６２０億元，預計可以起到約２個百分點的經濟提振作用。同時政府會加快一些小

型工程項目的進度，創造更多就業機會。《香港經濟日報》

