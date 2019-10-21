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21/10/2019 09:26

【施政報告】黃偉綸：行使公權收地作發展須小心謹慎，減法律風險

　　發展局局長黃偉綸於最新一份網誌披露，新一份施政報告重點討論房屋、土地供應，提出由
政府主導用地和基建的規劃，並為確立的公共用途收回所需的私人土地。發展局會竭力配合和落
實，從３方面加強規劃工作的力度。
　　黃偉綸強調，行使公權收地作發展必須小心謹慎，不可能隨意「話收就收」或純粹建基於土
地不足，必須先做好規劃，確立公共用途，過程中考慮各項因素，做好「把關」工作，以免除或
減低當中的法律風險。《香港經濟日報》

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