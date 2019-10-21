【施政報告】被指偷步買樓，聶德權：沒參與按揭政策，屬家人決定

政制及內地事務局局長聶德權的家人，在施政報告公布前購入兩個深水埗區住宅；特首林鄭

月娥強調聶沒有在政府內部參與討論放寬按揭成數的政策，不存在偷步和受惠。

聶德權昨日（２０日）在社交網頁發貼回應，表示事件可能讓公眾有所誤會，和引致負面觀

感，深感抱歉，承諾日後會更加謹慎。

他指出，家人購買兩個深水埗區一手住宅物業樓花的事件，屬家人決定，自己並沒有參與，

業權亦由家人全部擁有，自己也沒有參與新一份施政報告有關房屋政策的討論和制定，沒有構成

任何利益衝突。《香港經濟日報》

