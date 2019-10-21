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21/10/2019 09:32

【修例風暴】台據報拒陳同佳入境，港府否認政治操作冀台方務實

　　台灣殺人案疑犯陳同佳決定出獄後到台灣自首，再掀台港司法角力。據報陳同佳及勸解他的
香港聖公會教省秘書長管浩鳴，被台灣管制入境。台灣陸委會昨（２０日）稱，港府應承諾司法
互助，強調有必要對相關人員入境管制。
　　據台灣《聯合報》，陳同佳與管浩鳴目前已被移民署註記管制，標示為「不核發登機證」，
故二人無法進入台灣。
　　港府昨否認事件涉政治操作，冀台方務實及積極接收自願自首人士，港府樂意提供合法可行
的協助。《香港經濟日報》（ｚｚ）

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