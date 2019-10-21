【施政報告】陳帆：聽民意後放寬按保，房策制定過程無詢問聶德權

《經濟通通訊社２１日專訊》運輸及房屋局局長陳帆及發展局局長黃偉綸今早出席電台節目

接受訪問。對於施政報告將按揭保險計劃樓價上限放寬至８００萬元，陳帆表示，這是政府聽取

民意的結果，近期社會不安並非主要考慮因素，政策制定的目光較長遠，而且相信事件不久後就

會平息。

新增土地方面，發展局局長黃偉綸表示，政府未來五年計劃以收回土地條例收回４００公頃

土地，部分棕地或可在五至六年完成研究、城規及平整工作，開始建屋。但他又指，大部分棕地

都有現存活動，收地需時，填海等方法才能真正新增土地，故從來沒有放棄「明日大嶼」計劃。

日前，身兼行政會議成員的政制及內地事務局局長聶德權被指在施政報告公布前「偷步買樓

」，陳帆指，本港房屋政策主要由運房局、發展局、財政司長及特首制定，過程保密，無詢問過

聶德權的意見，制定過程亦無見到對方。

陳帆被問及昨日港鐵公司（０００６６）在未有示威者聚集或衝擊情況下關閉樂富站，他說

整個鐵路網絡覆蓋全港，港鐵有責任在社會事件下保障設施安全，若預期有個別車站被破壞，需

要保障設施不受破壞。至於於網上有照片顯示，有防暴警員在已封閉的樂富站內休息，陳帆說，

相信港鐵關站並非相關原因，認為大概是警員執行工作時，在有關地方作部署。另外，他指昨日

示威活動中有超過１００組交通燈受破壞，政府與承辦商會全力修復，呼籲所有人愛護及不要破

壞交通設施。（ｔｆ）（ｚｚ）

