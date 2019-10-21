【修例風暴】清真寺負責人：接受警方及特首致歉，相信並非有意

《經濟通通訊社２１日專訊》警方水炮車昨天向尖沙嘴清真寺噴射藍色水劑，警方其後解釋

顏色水「誤中」清真寺，今天凌晨再稱警隊管理層已與清真寺教長會面，作出解釋及表達關注。

而今早近十一點，警察公共關係科高級警司余鎧均及網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑到場

逗留約五分鐘後離開。特首林鄭月娥及警務處長盧偉聰亦隨即到清真寺，二人逗留約二十分鐘後

離開，未有回應記者提問。

清真寺負責人在寺外回應傳媒提問時表示，警方及特首已經向寺方正式致歉，寺方亦接受其

道歉。負責人相信事件並非警方故意所為。負責人回應稱，昨天警方釋放水炮時，未見清真寺附

近有暴力事件。另一名負責人指，會面中警方有提及昨天尖沙咀地鐵站附近有人衝擊，而事件擴

散至清真寺附近，故警方到清真寺並施放了水炮。

但昨天在事發現場的融樂會總幹事張鳳美在電台節目上表示，不接受警方解釋是意外或者不

小心，質疑警方使用水炮車是否跟足指引，亦不接受警方的聲明將當時在清真寺外的人形容為「

暴徒」。她指事發時她與印度商會前主席毛漢以及數名少數族裔人士在門外保護清真免受破壞，

聽到有人說水炮車駛到，隨即已被水柱射中，相隔約２０秒水炮車再射水柱，毛漢全身染上藍色

。張鳳美表示，警方深夜才派人到清真寺清理，行動有欠誠意，有教徒仍然對事件感到憤怒，但

不願意將事件升級為宗教衝突。（ｔｆ）（ｚｚ）

