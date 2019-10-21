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21/10/2019 13:12

【本港樓市】荃灣爵悅庭現多組客排隊睇樓，１房戶以６５０萬成交

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中原地產表示，施政報告後，樓市有復甦跡象，交投急增。中
原剛促成荃灣爵悅庭東爵軒低層Ｄ室成交，實用面積４５７平方呎，原則一房間隔，已改為兩房
，日前出現同一時段有多組客人排隊睇樓的情況，競爭激烈，最近由其中一組上車客以誠意打動
業主割愛，成交價６５０﹒０３８８萬元，平均實用呎價１４２２４元。
　　原業主於２０１４年以４１２萬元買入單位，持貨約５年，帳面獲利２３８﹒０３８８萬元
或５８％。（ｂｉ）

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