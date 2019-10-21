【本港樓市】中原十大屋苑周末成交創半年新高，因按保計劃放寬

《經濟通通訊社２１日專訊》特首林鄭月娥上周宣讀《施政報告》公布放寬按揭保險計劃，

九成按揭貸款樓價上限提升至８００萬元，八成按揭上限提高至１０００萬元後，即時帶動樓市

二手成交。中原地產十大屋苑本周末錄得２０宗成交，較上周末急增１４宗或２３３％，創２７

周新高，只有太古城及海怡半島錄得零成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份施政報告提高按揭保險的樓價上限

，「減辣」令買家選擇大增，令沉靜３個多月的二手樓市爆發小陽春，交投造好，觀望多時的買

家恐遲買會貴，紛紛加快入市步伐，尤其是提供中小型單位的上車屋苑，交投更加熱鬧。惟市場

兩大負面因素未解決，包括中美貿易戰及社會運動，樓價不會急升，只會減慢跌幅，呈價跌量升

局面。



＊美聯１５大屋苑成交，按周升約兩倍半＊



據美聯物業分行統計，剛過去的周末（１０月１９日至２０日），十大二手藍籌屋苑共錄得

約２２宗買賣成交，不單較上周末錄得的６宗大幅急增２６６﹒７％，更創出自２０１７年３月

初周末後１３７個周末或約２年半新高水平。至於按１５大屋苑計算，則錄得約３２宗買賣成交

，按周亦大升約２５５﹒６％。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，施政報告新措施落實後首個周末，十大二手指標屋苑

交投更錄得相當顯著增長，反映市民對相關政策受落，當中更不乏業主看好後市，反價封盤，故

不少準買家亦趁早在現樓市場購買心儀筍盤，加速入市步伐，預計短期內１０００萬元以下的放

盤單位仍然是上車及換樓客追捧對象。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日，十大指標屋苑錄得１９宗二手買賣個案，

較對上周末的７宗大增１２宗或急升１﹒７倍。（ｃｌ）

