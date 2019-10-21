  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/10/2019 09:20

【本港樓市】中原十大屋苑周末成交創半年新高，因按保計劃放寬

　　《經濟通通訊社２１日專訊》特首林鄭月娥上周宣讀《施政報告》公布放寬按揭保險計劃，
九成按揭貸款樓價上限提升至８００萬元，八成按揭上限提高至１０００萬元後，即時帶動樓市
二手成交。中原地產十大屋苑本周末錄得２０宗成交，較上周末急增１４宗或２３３％，創２７
周新高，只有太古城及海怡半島錄得零成交。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份施政報告提高按揭保險的樓價上限
，「減辣」令買家選擇大增，令沉靜３個多月的二手樓市爆發小陽春，交投造好，觀望多時的買
家恐遲買會貴，紛紛加快入市步伐，尤其是提供中小型單位的上車屋苑，交投更加熱鬧。惟市場
兩大負面因素未解決，包括中美貿易戰及社會運動，樓價不會急升，只會減慢跌幅，呈價跌量升
局面。

＊美聯１５大屋苑成交，按周升約兩倍半＊

　　據美聯物業分行統計，剛過去的周末（１０月１９日至２０日），十大二手藍籌屋苑共錄得
約２２宗買賣成交，不單較上周末錄得的６宗大幅急增２６６﹒７％，更創出自２０１７年３月
初周末後１３７個周末或約２年半新高水平。至於按１５大屋苑計算，則錄得約３２宗買賣成交
，按周亦大升約２５５﹒６％。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，施政報告新措施落實後首個周末，十大二手指標屋苑
交投更錄得相當顯著增長，反映市民對相關政策受落，當中更不乏業主看好後市，反價封盤，故
不少準買家亦趁早在現樓市場購買心儀筍盤，加速入市步伐，預計短期內１０００萬元以下的放
盤單位仍然是上車及換樓客追捧對象。
　　綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日，十大指標屋苑錄得１９宗二手買賣個案，
較對上周末的７宗大增１２宗或急升１﹒７倍。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態21/10/2019
智利示威升級 聖地亞哥宵禁
樓市「胡」言18/10/2019
施政報告2019：放寬按保一問 – 何以在高位鼓勵市民上車？
生財有道18/10/2019
【嚟緊炒D乜】太陽能行業上升周期 信義光能營運效率勝洛陽玻璃
FOCUS18/10/2019
【FOCUS】GDP減速急過預期 考驗「大放水」定力
生財有道18/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：英國硬脫歐機會增加
國際動態18/10/2019
土美緊張 特去信勸埃爾多安「勿當傻瓜」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金