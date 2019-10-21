【修例風暴】工行、建行及招商永隆銀行關閉部分香港分行

《經濟通通訊社２１日專訊》政府修訂《逃犯條例》引發的社會運動持續四個月，中資機構
成為攻擊目標。招商永隆銀行宣布，其太子分行及深水埗分行因需要緊急維修，今天起暫停服務
，直至另行通知，客戶可轉到鄰近的旺角分行及美孚新邨分行。
另外，工商銀行（亞洲）表示，已關閉在九龍地區的三家分行，包括尖沙咀、旺角及深水埗
分行，直至另行通知。建設銀行（亞洲）在旺角的一間分行亦暫停營運。（ｓｋ）（ｚｚ）
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