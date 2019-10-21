《經濟通通訊社２１日專訊》中銀香港（０２３８８）在網站公布，五家分行因遭惡意破壞
，現正進行維修，為保障客戶和員工的安全，將暫停服務，其餘分行正常營業。
暫停營業的分行包括荃新天地分行、廣東道中銀理財中心、油麻地分行、太子上海街分行及
旺角總統商業大廈分行。
另外，中信銀行（國際）亦宣布，因應目前情況，該行將暫停彌敦道及元朗分行的服務，另
外亦有多間分行的自動櫃員機暫時停止服務。（ｃｌ）（ｚｚ）
21/10/2019 12:47
【修例風暴】中銀香港及信銀國際分別暫停五家及兩家分行業務
《經濟通通訊社２１日專訊》中銀香港（０２３８８）在網站公布，五家分行因遭惡意破壞
，現正進行維修，為保障客戶和員工的安全，將暫停服務，其餘分行正常營業。
暫停營業的分行包括荃新天地分行、廣東道中銀理財中心、油麻地分行、太子上海街分行及
旺角總統商業大廈分行。
另外，中信銀行（國際）亦宣布，因應目前情況，該行將暫停彌敦道及元朗分行的服務，另
外亦有多間分行的自動櫃員機暫時停止服務。（ｃｌ）（ｚｚ）
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