【修例風暴】中銀香港及信銀國際分別暫停五家及兩家分行業務

《經濟通通訊社２１日專訊》中銀香港（０２３８８）在網站公布，五家分行因遭惡意破壞

，現正進行維修，為保障客戶和員工的安全，將暫停服務，其餘分行正常營業。

暫停營業的分行包括荃新天地分行、廣東道中銀理財中心、油麻地分行、太子上海街分行及

旺角總統商業大廈分行。

另外，中信銀行（國際）亦宣布，因應目前情況，該行將暫停彌敦道及元朗分行的服務，另

外亦有多間分行的自動櫃員機暫時停止服務。（ｃｌ）（ｚｚ）

