【新股上市】傳亞盛醫藥（０６８５５）近上限定價

《經濟通通訊社２１日專訊》臨床階段生物科技公司亞盛醫藥（０６８５５）正以每股

３２﹒２－３４﹒２元招股，知情人士透露，該公司計劃以接近３４﹒２元的上限定價，而香港

公開發售已於上周截止認購，據報超額認購接近７００倍。

亞盛醫藥股份將於今日定價，下周一（２８日）在聯交所主板買賣。聯席保薦人為花旗及美

銀美林。

集團將引入中生製藥（０１１７７）為基石投資者，認購２０００萬美元（約１﹒５７億港

元）的股份，禁售期６個月。（ｃｌ）

