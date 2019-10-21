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21/10/2019 15:48

【新股上市】傳亞盛醫藥（０６８５５）近上限定價

　　《經濟通通訊社２１日專訊》臨床階段生物科技公司亞盛醫藥（０６８５５）正以每股
３２﹒２－３４﹒２元招股，知情人士透露，該公司計劃以接近３４﹒２元的上限定價，而香港
公開發售已於上周截止認購，據報超額認購接近７００倍。
　　亞盛醫藥股份將於今日定價，下周一（２８日）在聯交所主板買賣。聯席保薦人為花旗及美
銀美林。　
　　集團將引入中生製藥（０１１７７）為基石投資者，認購２０００萬美元（約１﹒５７億港
元）的股份，禁售期６個月。（ｃｌ）

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