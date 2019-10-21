《再戰明天》費城儲行公布非製造業展望調查告，美國公布成屋銷售

《經濟通通訊社２１日專訊》明日（２２日），費城儲行公布１０月非製造業展望調查告，

美國公布９月成屋銷售。



＊費城儲行公布１０月非製造業展望調查報告＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午３：００ｐｍ，歐盟執委會主席賈克與歐洲理事會主

席圖斯克與歐盟議員討論上周歐盟峰會就英國退歐、巴爾干半島事務、土耳其與歐盟長期預算得

出的結果。

４：５５ｐｍ，中國外長王毅與瑞士外長Ｉｇｎａｚｉｏ Ｃａｓｓｉｓ會面。

８：３００ｐｍ，費城聯邦儲備銀行發布１０月非製造業展望調查報告。



＊美國公布９月成屋銷售，麥當勞派業績＊



明日，Ｔｒａｖｅｌｅｒｓ，麥當勞，Ｐ＆Ｇ和聯合科技公布業績。

在數據方面，明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布８月零售銷售月率，料由０﹒４％升上

０﹒５％。

１０：００ｐｍ，美國公布９月成屋銷售，料由５４９萬跌至５４５萬。美國９月成屋銷售

月率料由１﹒３％下滑至負０﹒７％。１０月里奇蒙儲行製造業指數料由負９改善至負７。



＊華能國電和海螺水泥派業績＊



在本港，明日，豐德麗控股（００５７１）、麗豐控股（０１１２５）、華能國際電力股份

（００９０２）、海螺水泥（００９１４）、中國建築國際（０３３１１）。（ｈｏ）

