【本港樓市】中原按揭：９月轉按再創新高，中銀市佔率單月五連冠

《經濟通通訊社２１日專訊》中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年６月底開始有大型銀行

牽頭調整轉按優惠，隨即掀起轉按尾班車申請潮，帶動轉按登記大幅增加。根據中原研究部數據

顯示，９月份銀行轉按登記共錄３９８１宗登記，按月再增１０﹒９％，是自２０１７年紀錄以

來的新高數字；轉按宗數分別多於一手（７５６宗）及二手（２０３１宗）；轉按佔現樓按揭比

例按月大增１７個百分點至５９％。



＊放寬按保或帶動轉按回升＊



中原按揭董事總經理王美鳳表示，雖然近日轉按誘因大減，但政府１０月中宣布放寬按保計

劃，亦提高了透過按保轉按的樓價上限，對於近年採用發展商高成數一按的用家尤為吸引，估值

在１０００萬或以下之物業，如合條件可透過新按保轉走高成數高息貸款，料在第四季尾至明年

初有助轉按登記回升。



＊首九個月中銀市佔率２３﹒８％登榜首＊



數據顯示，９月份中銀香港之轉按市佔率按月增１﹒３個百分點至２７﹒７％，連續５個月

位居榜首；渣打銀行期內市佔率增加３﹒７個百分點至１６﹒３％，超越恆生銀行及匯豐銀行躍

升兩級至第二位；排第三位的恆生銀行巿佔率按月增０﹒３個百分點，至佔１５﹒７％；匯豐銀

行巿佔率受調整按揭優惠影響，巿佔率大幅回落７﹒８個百分點至１２﹒８％，下跌至第四位。

花旗銀行市佔率為８﹒７％，增１﹒８個百分點，排第５位。

根據數據，首九個月銀行轉按登記共錄２５５１４宗，較去年同期增加７﹒２％。期內中銀

香港反超前匯豐銀行佔樓花按揭巿首位，市佔率高達２３﹒８％（６０７４宗），佔第２位的匯

豐銀行（５６５８宗；巿佔率２２﹒２％），兩者差距達４１６宗，而恆生銀行（３９８６宗；

巿佔率１５﹒６％）排名第３。（ｃｌ）

