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即市新聞

21/10/2019 17:27

證監會：近年招股項目有部分持股量集中，正研究成交量偏低原因

　　《經濟通通訊社２１日專訊》證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀表示，在過去
十年，首次公開招股市場的環境已經有所改變。去年接獲的上市申請接近４００宗，較２０１２
年多逾一倍。雖然上市的數目攀升，但規模都較細。她指近年完成及規模較細的招股項目，有相
當部分在上市時的持股量相對集中。
　　她指，為了提升市場的整體流動性，證監會正與聯交所聯手研究可能導致成交量相對偏低的
各種原因。從研究及透過與持份者接觸而得出的一致看法是，本港部分的股票缺乏成交量和流動
性，與該部分的上市公司及證券所認為存在的問題有關。

＊成功新申請百分比降至４９％＊

　　梁鳳儀指，近年很多上市申請人，尤其是那些發行金額較細的申請人，在尋求上市時都欠缺
令人信服的上市理據。上市成本往往與集資額不成正比，而且它們實際上並不需要新資金。這些
公司當中有許多往往在首次公開招股後不久便轉手，或獲注入重大資產。這些情況不但成為趨勢
，還伴隨著各種操縱活動，例如極端的價格波動，定價過高的收購及具高度攤薄效應的集資項目

　　她指出，一旦懷疑出現嚴重問題，證監會便會行使權力，就上市申請作出查詢，而當中有很
多申請不是最終處理期限已過，就是自行撤回。處理期限已過、自行撤回或被拒的上市申請的百
分比，由２０１６年的３３％上升至２０１８年的５１％。同時成功的新申請的百分比則由
６７％跌至４９％。
　　梁鳳儀又提到，正就股票及債券資本市場的簿記建檔過程進行主題檢視，並會根據檢視結果
發出指引，同時亦正就首次公開招股過程的架構，與港交所（００３８８）上市科展開對話。
（ｓｋ）

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