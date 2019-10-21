【新股上市】ＥＳＲ：引入基投增上市信心，積極留意收購計劃

《經濟通通訊社２１日專訊》亞太區物流地產平台ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ（０１８２１）主

席Ｊｅｆｆｒｅｙ Ｐｅｒｌｍａ稱，公司在今年６月擱置上市計劃主要考慮到當時地緣政治及

宏觀經濟等因素，認為並非是一個好時機讓公司步入下一個發展階段。惟有投資者一直期望公司

可以上市，提供公眾於公開市場投資公司的機會，而是次公司亦獲得加拿大退休基金ＯＭＥＲＳ

Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ支持作基礎投資者，因此決定重啟香港上市計劃。

是次上市集資所得，逾七成將用作償還２０１６年１１月發行的韓亞票據及贖回２０１６年

１２月發行而未兌換為普通股的Ｃ類優先股。他解釋，公司目前負債率較低，即使不上市集資亦

可透過其他方式再融資，相信未來業務仍能持續錄得增長。

對於未來收購策略，他坦言收購是公司發展策略之一，目前現有市場如中國及澳洲等整合空

間較大，因此公司傾向在核心業務的市場尋找合適項目；至於新市場則會留意東南亞市場發展機

會，尤其印度市場規模及電商滲透度高。

問及中美貿易戰有望達成和解協議，他指，公司業務主要集中居民消費而非進行貿易交易，

以中國為例，儘管去年爆發貿易磨擦，惟其電商收入增長仍達逾２０％，因為貿易戰對公司業務

毫無影響。（ｙｗ）

