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即市新聞

21/10/2019 15:04

《真知灼見－溫灼培》暫避英鎊，聚焦澳紐元

　　《真知灼見》英鎊往後變數大，建議暫作壁上觀。相反，趁市場對中美有望達成階段性貿易
協議，建議可多加留意澳元和新西蘭元這兩較落後的貨幣。
　　似乎中美雙方也需要一個階段性的貿易協議，以避免雙方經濟加速放緩。正因市場普遍有此
預期，加上全球央行相繼推出寬鬆貨幣政策，近周所見市場風險胃納明顯增強。使具避險功能的
美元及日圓失支持。建議趁美元整體轉弱及中美有望達成階段性貿易協議的大前提下，可多留意
澳元及新西蘭元這兩緊貼經濟走及較落後的貨幣。

＊中美有望達成階段性貿易協議＊

　　過去一周英鎊肯定是市場焦點。對於英鎊的上升不排除市場有著這樣盤算。英國首約約翰遜
的「脫歐」方案如獲英國國會通過，英國則可避免「硬脫歐」。當然，歐盟以一個甚麼門檻的關
稅給予英國進入單一市場，會是左右英鎊下一步走勢重點。但英國「脫歐」後，英國還可有一至
兩年緩衝期。這期間既一切不變，英鎊則不應過早表現過低。
　　相反，如「脫歐」方案不獲通過，即約翰遜與文翠珊無異，均受制於國會。這樣也不用擔心
英國會出現「硬脫歐」。約翰遜今年７月上台後英鎊一直走低，一度穿１﹒２０美元，主要是市
場擔心約翰遜有能力繞過國會「硬脫歐」。但既然約翰遜也「不外如是」，英鎊又何需如此低？
　　於過去周末，約翰遜的「脫歐」方案未能通過英國國會。但據了解，約翰遜於本周內（日子
未定）將會再次把方案呈上英國國會闖關。市場上有分析指，如約翰遜今次再把方案闖國會，相
信將很大機會獲足夠票數通過。由於往後英國「脫歐」變數相當大，建議投資者暫作壁上觀。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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