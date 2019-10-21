《環球視野－包樂德》經濟動力稍為好轉

《環球視野》在這幾個月以來，環球經濟似乎一直處於十字路口。工業活動停滯不前、信心

減弱、貿易局勢緊張、溢利平淡及股市受壓，這些負面因素均預示經濟將會衰退。然而，家庭開

支強勁，加上勞工市場堅挺，工資增長穩健，以及長期利率處於超低水平和央行放寬政策，使經

濟走出瀕臨崩潰的邊緣。

中國經濟增長似乎在２月至５月期間陷入谷底，而６月和８月的每月數據則有所改善。與７

月份相比，工業生產在８月錄得約０﹒４％的理想升幅，即使按年增長下跌。固定投資亦在過去

數月環比上升。進出口均高於近期低位。汽車銷售較去年大幅下跌，但已於過去數月持續上升

經濟動力稍為好轉（激勵措施有助提振銷售）。鐵路交通和電力產出均高於今年較早時的低位。

此外，中國工業溢利、出口、名義國內生產總值、工業生產者出廠價格、粗鋼和水泥產量等一系

列經濟數據的跌幅不及２０１５年工業衰退時期般嚴重。我們預期中國今年的官方增長數據將穩

處於接近６％區間的水平。

目前仍有許多美國民眾認為經濟衰退臨近，但事實上，美國可能最接近過去２０個月環球經

濟下滑以來明顯復甦的階段。房屋市場活動顯然加快，銷售、新屋動工、待售和建屋商信心同告

走高。這不會在經濟衰退潛伏的情況下發生。工業生產在年內大部分時間表現遜色，但現時正強

勢回升。Ｍａｒｋｉｔ Ｎｅｗｓ製造業和服務業調查相繼上升。雖然家庭信心並非處於最高水

平，但亦非常強勁。職位空缺則略低於去年１１月的高位。目前並無裁員跡象，消費者仍認為就

業市場樂觀，並存在許多就業機會。展望２０２０年，我們預料美國經濟將於大部分時間增長

２％至２﹒５％。

聯儲局可能在１０月再度把聯邦基金利率下調０﹒２５％。假如落實減息，預期聯儲局其後

將在一段長時間按兵不動。長期按兵不動的另一原因是目前聯儲局正討論制訂策略，以「彌補」

通脹低於２％的偏差，而平均通脹目標為２％（允許通脹高於目標，以抵銷低於目標的時間）。

無論出於哪種原因，聯儲局都可能按兵不動，直到下次經濟衰退為止。

在此情況下，我們建議債券投資者堅守買入優質企業債券的策略。企業槓桿顯著增加，而且

信貸壓力將在下一輪經濟衰退之前急升，因此良好質素和穩健的利息覆蓋率相當重要。投資者可

以考慮在高收益或新興市場買入部分流動性和質素最佳的債券，以爭取較高孳息。

至於股市，在缺乏經濟增長下，低利率已到達其推高股市的能力極限。同樣地，市場亦不能

再依賴更寬鬆的貨幣政策來進一步抬高股價。畢竟，各國央行已無法比現在更加溫和。暫時來說

，股票後市缺乏方向。儘管如此，即使國際股票估值較便宜，我們也偏好美國大型股多於其他指

數。《信安環球投資首席環球經濟師 包樂德》

