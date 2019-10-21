《保險觸覺－李劍雲》中小企綜合保障安心發展業務

《保險觸覺》根據工業貿易署資料顯示，現時本港共有逾３４萬間中小企，佔全港企業總數

逾９８％。不少中小企均忽略商業保險的重要性，誤以為只有大企業才需要進行風險管理，其實

不論是大公司或中小企，兩者均有機會面對不同程度的風險威脅，如盜竊、搶劫、停電、火災及

水浸等損失。店主若希望輕鬆拓展業務，無後顧之憂，更需要一份周全的商業保險作後盾，在意

外發生時將損失減至最低，方能大展拳腳。



＊四大保障範疇＊



坊間有不少專為商舖而設的商業保障計劃，其保障範圍大致可分為四方面，分別是（一）商

舖財物及貨物損失；（二）金錢損失；（三）業務中斷及（四）公眾責任。一般而言，計劃會為

商舖就室內財物、營運器材、文件及存貨等等，以致是僱員的私人物品等的損失或損毀，提供現

金賠償、修理或重新添置的保障。

眾多商業保險的保障中，業務中斷保障需求為最大，因此計劃會保障因意外而影響正常業務

運作所衍生的額外費用，例如商舖在意外事故後須停業一段時間作事後清理或裝修，期間所引致

的額外開支如租賃臨時地方，保險公司亦會作出賠償。少少保費可助經營者幸免於意外事故，營

運可在損失修復後如常進行。

除了財物保障及業務中斷外，由於商舖一般都會存放現金作日常營運之用。因此計劃也包括

現金、支票、本票和匯票等被盜的索償保障，以致誤收港幣偽鈔也在保障範圍之內。部分計劃更

設有額外保障，以配合商舖在零售旺季期間（一般為每年１１月至翌年３月）為受保商舖的存貨

投保額自動提高，為經營者提供更周全、更大的保障。



＊公眾責任保障尤其重要＊



這是商業保障計劃中非常重要的一環，對商舖而言亦尤其重要，所有商業活動都會或多或少

牽涉一些事故或意外而須要承擔的法律責任。這種意外可能於較後時間才引起索償（甚至在數年

以後），只要受保人符合保單的通知要求，這種索償仍然是受保的。保障範圍包括第三者受傷和

第三者的財產受損的法律責任。同時也承保法律開支，即因替被保險人辯護或堅持拒絕有關索償

而引致的法律開支，及申索成功的第三者的法律開支。

許多中小企商戶因對第三者責任可能帶來的巨額索償的認知不足，從而忽略了公眾責任保障

部分。假若商舖在經營期間，因疏忽而導致第三者受傷、身故或財物受損，如顧客在店內被貨品

砸傷，或是在食肆用餐導致食物中毒，第三者可就他們的損失採取法律行動提出索償，金額動輒

由數百萬元甚至上仟萬港元不等。這些高額索償勢必對小商戶的業務運作造成一定打擊，甚至有

可能導致清盤。而商業保險中的公眾責任保障保額金額可達仟萬元，足以抵禦這個巨大的風險。

其實，不論是大集團及小商戶，同樣面對由天災、人禍造成的經營風險，而中小企的抵禦風

險能力較弱，更應善用商業保險提升保障。當然，不同企業的發展階段、保障需求及財政實力不

一，因此經營者可按能力及需要選擇保障，對於部分欠缺資金的中小企，建議先由基本保障入手

，待公司業務上了軌道，則可逐步擴大保障範圍，購買保額更高和更全面的商業保險計劃。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛一般保險零售業務主管 李劍雲》

