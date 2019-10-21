《豐碩成果－盧穗欣》固定年期債券基金日漸流行

《豐碩成果》近年市場上開始流行一種固定年期的債券基金，它是一種結合傳統債券和債券

基金特性的一種投資工具，由於環球低息環境持續，該類產品在歐洲、亞洲如台灣及新加坡等地

備受投資者追捧。一般而言，固定年期債券基金既擁有如債券般的既定投資年期、定期派息和到

期日還本付息的特性，同時又兼備基金的優勢，包括投資門檻較低及分散投資等。

具體來說，固定年期債券基金主要包括以下５種特性：



＊固定的投資期＊



固定年期債券基金屬於一款中期的投資工具。投資者買入該類基金後，原則上一直持有至到

期，只要投資組合內的債券沒有出現違約，於到期時便可收回本金及利息，而投資期內的派息來

自債券利息，為主要的收益來源。故此投資者宜視之為中線投資，以獲取穩定的現金流，並非短

線的買賣以賺取差價。



＊分散風險＊



基金投資一籃子到期日相近的債券，優點是可以分散投資，一般而言信貸風險低於投資單一

債券。「雞蛋不能放在一個籃子裡」的投資名言大家都再熟悉不過，投資一籃子債券，各類債券

的行業、地區、發行人不同，受各項市場因素影響的程度亦有分別，從而達致分散風險之目的。



＊定期派息＊



在固定的投資期內，基金通常設有既定的派息期，例如每季或者每月派息。面對全球各地的

低息環境，投資者在尋求收益方面確實面對更多挑戰。定期派息的基金不僅讓投資者享有定期收

益，更可讓投資者更好掌握現金流，以應對日常開支的預算。但投資者要留意，派息有機會從資

本中撥付。



＊到期還本＊



基金在投資期屆滿時，只要在無債券違約的情況下，投資者可收回投資本金。但投資者要留

意，到期時的本金並非保證，倘若投資組合內有一隻或以上的債券違約，即債券發行人未能履行

付款承諾或延期付款，基金在到期時歸還的本金可能虧損。投資者可以參考基金經理的往績，如

果團隊在債券方面的投資經驗豐富，而且所管理的基金違約率低，這反映基金經理的風險控制能

力較佳。



＊利率風險遞減＊



投資債券通常會考慮利率風險，一般來說，當利率上升會對債券價格構成壓力。存續期是衡

量債券對利率的敏感度，存續期愈短代表利率風險愈低。固定年期債券基金的其中一個特性，是

愈接近到期日，存續期愈短，換言之利率風險會隨時間遞減。目前我們正處於低息環境，面對各

國央行放水，低息期可能會維持一段時間，所以利率風險並不高。但我們不能排除利率在數年之

後有向上的可能，所以存續期會自動縮短的固定年期債券基金，比較適合目前的市況。

總括而言，投資該類產品的好處是可以在波動市況下達至穩定收益。因此，固定年期債券基

金更適合一些投資年期明確、追求穩定利息收入的投資者。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

