港股窄幅上落，僅升６點收報２６７２５，成交６３７億元

《經濟通通訊社２１日專訊》港股今日窄幅上落，市場關注本月尾美國議息結果，而英國「

脫歐」方面或今日再交國會投票，投資者表現謹慎。港股今早低開４點報２６７１５，其後維持

窄幅上落，全日最低報２６６５８點跌６１點，最高位報２６８１８點升９８點。個別股份方面

，國壽（０２６２８）發盈喜刺激股價急升半成，全日支撐大市；而貿易戰緩和消息開始消化，

相關「風眼股」見回吐，創科（００６６９）及舜宇（０２３８２）分別低走逾２％，亦為兩大

跌幅最多藍籌。

最終恆指收報２６７２５點升６點，主板成交６３７﹒４８億元減少逾１７％。國企指數報

１０５４３點，升３點。

內地Ａ股走勢牛皮，上證綜指收報２９３９點，升１點。深成指收報９５５３點，升２０點

。兩市合共成交３７００﹒８４億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）上周一（１４日）遭摩通減持４﹒１億股，涉資逾２４６

億元，不過今日仍微升０﹒４１％，報６１﹒１５元；市場憧憬同股不同權企業可納入港股通，

港交所（００３８８）料可受惠，股價漲１﹒８５％，報２４２﹒６元；騰訊（００７００）

挫１﹒８７％，報３２４﹒８元，為表現最差國指股；中移動（００９４１）獲

Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ維持目標價８０元及評級「跑贏大市」，全日微漲０﹒３％，報６６﹒３５

元；友邦（０１２９９）軟０﹒２％，報７５﹒２元。



＊國壽盈喜股價升半成，膺最佳藍籌及國指股＊



國壽發盈喜，預期今年首三季的歸屬於公司股東淨利潤將按年增加１﹒８倍至２倍，全日走

高５﹒０１％，報１９﹒７元，為表現最佳藍籌及國指股。其他內險股亦普遍上升，中國財險（

０２３２８）漲１﹒５７％，報９﹒７元；中國太保（０２６０１）

揚１﹒１９％，報２９﹒８元；眾安在線（０６０６０）急漲８﹒４２％，報２５﹒７５元；不

過，中國平安（０２３１８）軟０﹒４２％，報９４﹒２元。

儘管中美早前舉行貿易談判後達成首階段貿易協議，但中美之間在不同議題上仍存在分歧，

部分貿易戰相關股走勢疲弱，創科實業挫２﹒７５％，報５６﹒６元，為全日表現最差藍籌；申

洲國際（０２３１３）軟０﹒９４％，報１０５﹒６元；敏實集團（００４２５）走低２﹒２７

％，報２５﹒８元；敏華（０１９９９）無升跌，報４﹒９５元。

部分手機設備股亦顯著回吐，舜宇光學（０２３８２）挫２﹒５３％，報１１５﹒８元；丘

鈦科技（０１４７８）走低４﹒６７％，報９﹒８元；比亞迪電子（００２８５）蒸發

０﹒７１％，報１１﹒２２元；不過，瑞聲科技（０２０１８）及鴻騰精密（０６０８８）微升

近１％，分別收報４６﹒０５元及３﹒４８元。



＊內房股豬肉股受追捧，美團破頂炒納入港股通＊



花旗看好中資地產股銷售和利率前景積極，漲勢或將延續到今年第四季度及２０２０年，刺

激內房表現造好，中海外（００６８８）漲１﹒５３％，報２６﹒６元；融創（０１９１８）及

世房（００８１３）漲逾１％，分別報３６元及２６﹒１元。不過，龍湖（００９６０）微跌０

﹒３％，報３２﹒９元；而；華潤置地（０１１０９）亦軟０﹒１４％，報３６﹒１５元。

中國有科學家團隊稱解析到非洲豬瘟病毒結構，為開發效果佳、安全性高的新型非洲豬瘟疫

苗奠定基礎。豬肉股今日見反彈，萬洲（００２８８）升１﹒５８％，報７﹒７元；中糧肉食（

０１６１０）走高５％，報２﹒７３元；雨潤食品（０１０６８）飆２３﹒７５％，報０﹒９９

元；惟惠生國際（０１３４０）逆市下跌１﹒６４％，報０﹒１２元。

上交所、深交所上周五（１８日）公布滬港通和深港通新實施方法，明確了不同投票權架構

公司股票的首次納入港股通投資範圍的條件，並在下周一（２８日）起實行，小米

（０１８１０）股價造好漲５﹒０３％，報８﹒９８元；美團點評（０３６９０）同樣有追捧，

全日揚４﹒３１％，報９６﹒７５元，盤中曾高見９７﹒４元，創上市新高。（ｊｔ）

